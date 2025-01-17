Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı…

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Tahir Serhat toplantı öncesi yaptığı konuşmada, ‘inşallah hiçbir tarafı üzmeden toplantıyı karara bağlarız’ dedi. “Daha önceki toplantılarımızda ne kadar da kavga eder gibi görünsek de etmedik” diyen Serhat, “doğruya en yakın rakamları karar alarak, halkımızı enflasyon ortamında ezdirmeden bir rakam belirlemeyi umuyoruz’ dedi.

Serdaroğlu: Enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor

İşçi temsilcisi Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da yaptığı konuşmada hükümete ateş püskürdü. Enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ve işçi kesiminin açlığa mahkûm edildiğini kaydeden Serdaroğlu, şunları kaydetti:

“Asgari ücretli açlıktan ölüyor. 2023 verilerine göre ailelerde çalışan sayısı 1.07. Biz bu masada yoksulluk sınırını konuşmak zorundayız. Yoksulluk sınırı açıklayın, bırakın asgari ücreti dövize çevirip söylemeyi. 71 bin 600 TL’dir bu ülkede yoksulluk sınırı. Yüzde 11-12 artış vereceklerse hiç vermesinler. Bu gerçek bir oran değildir.”

Alp: İşimiz çok zor

İşveren temsilcisi Alp Cengiz Alp da, enflasyonla mücadele edildiğini belirterek, işlerinin hiç kolay olmadığını vurguladı. Enflasyonu Türkiye’den ithal ettiğimizi belirten Alp, bunun ne hükümet ne işçi ne de işverenin suçu olmadığını kaydetti. Alp, “Biz işçi ve işveren için en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.