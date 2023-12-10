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Asgari ücret.... "Ülkedeki emekçileri adadan kovma cüreti kabul edilebilir değil"

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) asgari ücret tespit çalışmaları sürerken işveren temsilcisinin kendi konfor alanını koruma pahasına, ülkedeki emekçileri adadan kovma cüretinin kabul edilebilir olmadığını kaydetti.
Asgari ücret.... "Ülkedeki emekçileri adadan kovma cüreti kabul edilebilir değil"

KTÖS, asgari ücret tespit çalışmaları çerçevesinde “ücretinden memnun olmayan Kıbrıslı Türkler ülkeden ayrılarak, Avrupa’ya gidip çalışsın” diye konuşan işveren temsilcisini kınadı ve Kamu-İş’in yarın düzenleyeceği eyleme destek vereceğini kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, KKTC’deki koşullardan dolayı halihazırda üç binin üzerinde Kıbrıslı Türk’ün adanın güneyinde, uzmanlık alanlarının da dışında çalıştığına dikkat çekti ve “Gençlerimizin yurt dışına göçü hızlanmışken, yurt dışında eğitim gören gençlerimiz ülkelerine geri dönmezken, işveren temsilcisinin kendi konfor alanını koruma pahasına, ülkemizdeki emekçilerini adadan kovma cüreti kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

İşveren temsilcisine seslenen Maviş, “Temel gıdaya ulaşma, barınma, eğitim, sağlık ve sosyal haklarına ulaşmakta zorluk çeken vatandaşların açlık sınırının altında yaşamasını isteyen sizlerden memnun değiliz” dedi.

Maviş, piyasayı denetlememekle, fahiş fiyatlara göz yummakla suçladığı yöneticilerden de memnun olmadıklarını vurguladı.

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