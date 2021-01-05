ASGARİ ÜCRET UYGULAMASI

Asgari ücret uygulaması garip bir şekilde çalışanlar aleyhine değiştirilmeye devam etmektedir.

Üç ayda bir, altı ayda bir derken keyfiyete bırakılmıştır.

Bu yılsonu Asgari ücret belirlenmesi yılbaşı öncesinde göstermelik olarak başlatılmış ve Ocak ayına sarkıtılmıştır.

Bu sarkıtma İstatistik Kurumunun Aralık ayı enflasyonunu açıklamaması nedenine bağlanabilir.

Ben Saptama komisyonunun işveren ve Hükümet kanatlarının birlikte hareket etme noktasına dikkat çekmek isterim.

İşveren kanadı biz çalışanın taleplerini karşılayamayız iflas ederiz diye savunma yapar.

Hükümet ise adil olmayan bir şekilde özellikle trafik ve diğer cezaları asgari ücrete bağladığı için sosyal dengenin bozulacağını iddia eder.

İşte bu iki nedenden dolayı Asgari ücreti çalışana rağmen İşveren ve Hükümet belirler.

Haksızlık burada da bitmez Ocak ayında saptanan asgari ücret 1 Şubat itibarı ile uygulamaya konur.

Mart 'ta, Nisan’da bile belirlense sorun değil. "Asgari ücret 1 Ocaktan itibaren geçerlidir" şerh ı koyulursa sorun giderilir.

Ama gel gör ki asgari ücret tespit komisyonu görevini zamanında yapmıyor zamansız aldığı karar için de telafi edici düzenleme yapmıyor, işçisi de memuru da 1 yıl boyunca bunun cezasını ödüyor. Asgari ücret artışı ile birlikte vergi dilimleri ile değişiklikleri kim veya hangi birim güncelliyor? Vergi dilimleri hangi kıstaslara göre güncellenir? Niye hayat pahalılığına endeksli değil?

Cezalar HP’ye endeksli olmaktan çıkaracak yasal değişiklikler neden yapılmıyor?

Sonuç olarak Asgari ücret komisyonu görevini zamanında yapmadığı ve geçerlilik tarihini 1 Ocak olarak belirlemediği için ve de gerekli telefi edici düzenlemeleri da zamanında yapmadığı için işçi da memur da bir yıl boyunca bunun cezasını ödüyor.

Sonuç itibarı ile kazanan her zaman olduğu gibi işveren ve Hükümet kaybedense çalışan oluyor.

Sosyal devlet anlayışı bu mu?