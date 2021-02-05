Asgari ücrete ne kadar artış geldi? İşte rakamlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı...

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2021 yılının ilk Asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Çelebi Ilık Başkanlığında toplandı. İşveren tarafının katılmadığı toplantıya, devlet tarafını temsilen beş, işçi tarafını temsilen 4 üye katıldı. İşçi tarafı 4 bin 600 TL önerirken , devlet tarafı 4 bin 400 TL asgari ücret önerisini sunmuştur.

Görüşlerin sunulmasının ardından yapılan oylama sonucunda devlet tarafının 5 evet, işçi tarafının 4 hayır oyu ile asgari ücret 1 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere ;

Saatlik : 25.38 TL

Günlük: 203.07 TL

Haftalık: 1015.38 TL

Aylık: Brüt 4400 TL olarak belirlenmiştir.

DAHA ÖNCE NE KADARDI?

KKTC'de 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren asgari ücret: Saatlik: 22.04 TL, Günlük: 176.31 TL, Haftalık: 881.54 TL ve Aylık: 3, 820 TL (Brüt) Aylık 3323 TL (Net) olarak uygulanıyordu.