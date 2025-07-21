Asgari ücrette kritik toplantı!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2025 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün saat 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda üçüncü kez toplanacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2025 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün saat 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda üçüncü kez toplanacak. Bugünkü toplantıda, yeni asgari ücretin karara bağlanması ve kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Komisyon, çarşamba günü gerçekleştirdiği ilk toplantısında işçi ve işveren taraflarının asgari ücret önerilerini almış, devletin ilgili kurumları tarafından hazırlanan ekonomik verileri taraflarla paylaşmıştı. Cuma günkü ikinci toplantıda ise yeni asgari ücret belirlenemezken, tarafların ortaya koyduğu rakamlarla ilgili oy birliğiyle gizlilik kararı alınmıştı.

İkinci toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, tarafların ortaya koyduğu rakamları Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile değerlendirmiş; konu daha sonra Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınmıştı.