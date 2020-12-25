AŞI KONUSU.

Açıklamalara göre AB aşı programı çerçevesinde Kuzey’e 200 000 doz aşı verilecek.

Burada sorgulanması gereken unsurlar var.

1- Önceden ilaç desteğini reddeden Sağlık Bakanı ve Hükümeti bu yardımı kabul edecek mi?

2- Kabul edecekse uygulama ile ilgili eş zamanlı bir programı var mı?

3- Gelecek doz sayısı 200 000 olduğuna göre Kuzeyde yaşayan 100 000 kişiyi kapsar demektir. Bizim seçmen satımız YSK’ye göre 199 029 olduğuna göre gelecek aşı ancak seçmen yaşına gelmiş nüfusun yarısını kapsayacaktır. Gerisi ne olacak?

4- Gerçek nüfus sayımıza ulaşmak için ne gibi çalışma başlatılmıştır?

5- Annan planı referandumuna katılan (2004)seçmen sayısı YSK’ya göre 143 649 olduğuna göre bu aşı sayısının miktarı sorgulanacak mı?

Avrupa birliği ve Anastasiyadis’e da sorulması gereken sorular var.

1- Bu 200 000 aşıyı hangi kıstaslara göre belirlediniz?

2- 16 yıl önce Kıbrıs’ın kaderini belirleyecek referandumda oy kullanan BM’de kayıtlı seçmen sayısı 143 binin üzerinde olduğu halde neden 100 bin nüfusa yetecek aşıyı uygun gördünüz.

Bir de Cumhurbaşkanı ve Hükümete soracaklarımız var.

Bu günkü Cumhurbaşkanı ve Hükümeti yıllardır görüşülen ve sonuna gelinmiş BM kararları çerçevesinde yürütülen görüşmeleri reddederek ‘’İki Devletli’’çözüm önermekte ve 1960 Cumhuriyetini reddetmektedir. O zaman bu aşıları hangi gerekçe ile Güneyden talep etmektedir? Sağlık Bakanı %30 hakkını reddettiği Kıbrıs Cumhuriyetinden nasıl talep edebilecektir.

Bütün bu sorular cevap beklerken uygula net olarak 1963 yılındaki nüfus üzerinden hesaplanarak verilecektir.Bu nedenle 1974 sonra gelen ve 2004 referandumda oy kullanan nüfusu dahi kapsamamaktadır.Bu da kabul edilecek bir durum değildir.Süratle gerek AB gerekse BM nezninde sorgulanmalıdır.

Ancak bu sorgulamayı yapacak Cumhurbaşkanı ve Hükümet var mı?