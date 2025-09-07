Aşırı sürat ve alkol birinci sırada!

Toplam 2,425 araç sürücüsü kontrol edilirken, 379 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında ayrıca 41 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü ise tutuklandı.
Polis açıklamasına göre rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:
179 sürücü yasal hız sınırını aştı,
34 sürücü alkollü araç kullandı,
2 sürücü ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandı,
9 sürücü sigortasız araç kullandı,
3 sürücü seyir halindeyken cep telefonu kullandı,
12 sürücü emniyet kemeri takmadı,
8 sürücü muayenesiz araç kullandı,
20 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandı,
5 sürücü trafik ışıklarına uymadı,
1 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandı,
106 sürücü ise diğer çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.
Polis, trafik denetimlerinin artırılarak devam edeceğini bildirdi.
