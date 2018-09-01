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Asit saldırısında gözünü kaybeden model, kırmızı halıdan iz bırakarak geçti

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75. Venedik Film Festivali'nin kırmızı halı törenine, tek gözü bantlı halde geçiş yapan İtalya güzellik yarışmasının eski finalistlerinden Gessica Notaro damga vurdu.
Asit saldırısında gözünü kaybeden model, kırmızı halıdan iz bırakarak geçti

Ocak 2017'de reddettiği erkek arkadaşı Jorge Edson Tavares'in asit saldırı yüzünden aylarca hastanede yatmak zorunda kalan model Gessica Notaro, vücudunda yara izleri oluşurken tek gözünü de kaybetti.

ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Tavares 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken yüzü tanınmaz hale gelen Notaro zorlu tedavilerden geçti ama yaşama sevincini kaybetmedi.

KADINA ŞİDDETE KARŞI AKTİVİST OLDU

Bir akvaryumda yunuslarla denizaslanlarını eğiterek de şifa bulan İtalyan model, Yıldızlarla Dans Etmek dahil pek çok TV programında katılımcı olarak ya da sunuculuk yaparak kadına şiddete karşı mesajlar verdi.

 

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VENEDİK'TE GÖZLERİ KAMAŞTIRDI

75. Venedik Film Festivali'nin açılışına da davet edilen Notaro, göz bandı takarak kırmızı halıdan geçişiyle izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

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Kendisine paralimpik atlet Giusy Versace ve şarkıcı, şarkı yazarı, TV sunucusu Jo Squillo eşlik etti.

Altın rengi gece elbisesiyle gözleri kamaştıran Notaro'nun kırmızı halıyı 'salladığı' anlar sosyal medyada geniş yer buldu.

 

 

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