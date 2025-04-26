Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis’e sunuldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri, Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni Meclis’e sundu. Önergeye bağımsız milletvekilleri de imza koydu. Askerlik Yasası’nda önemli değişiklikler öngören yasa önerisi, Cumhuriyet Meclisi’ne sunuldu.

Bedelli askerlik için ödenecek miktarlarda ciddi bir indirim öngörülüyor

Mevcut yasada yapılan değişikliklerle birlikte bedelli askerlik için ödenecek miktarların günün kötü ekonomik koşullarına, katlanan hayat pahalı nedeni ile öngörülemez duruma gelen ekonomik koşullar dikkate alınarak aile bütçeleri lehine 10 brüt asgari ücret yerine 5 brüt asgari ücret ödemesi öngörülerek yeniden düzenlenmesinin yanı sıra bu bedelin döviz cinsinden de ödenebilmesi seçeneği getirilmesi öneriliyor. Ayrıca, yasa dönemi içerisinde var olan bedelli askerlik celplerine önceden ödeme yapmış ancak yoklama dönemini bekleyen kişilere eşit davranmak adına da fazla ödedikleri tutarların iadesinin önü açılıyor.

Cumhuriyet Meclisi’ne sunulan Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi, Türkiye Cumhuriyeti’nde uzun süre ve daimi ikamet eden ve orada askerlik hizmetini yerine getiren KKTC vatandaşı kişilerin belli koşulları karşılaması durumunda KKTC’de askerlikten muaf tutulması öngörülüyor.

Yasa yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay kaçak veya bakayalar için önemli

Yoklama kaçağı veya bakaya durumda olanlar için tanınan af, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde yapılacak başvurularla geçerli olacak.