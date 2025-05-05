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Askerlik düzenlemesine hükümetten ret

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Meclis tamamlandı: Askerlik düzenlemesine hükümetten ret
Askerlik düzenlemesine hükümetten ret

Bedelli askerlik miktarını düşüren, ödeme yapanlara iade öngören ve askerlik görevini Türkiye'de yapan kök KKTC vatandaşlarına muafiyet hakkı getiren yasa değişikliği, hükümet tarafından reddedildi. Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki birleşim yarın saat 10.00’da yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü birleşiminde “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş – Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisini” ele alarak oybirliğiyle kabul etti.

Genel Kurul'da, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu (Değişiklik) Yasası” da kabul edildi. Açık oylamada, yasa tasarısına, 42 kabul oyu verildi.

Genel Kurul'da, “Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komite”nin çalışmaları ele alındı.

Genel Kurulda, daha sonra sunuşlara yer verildi. Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin ele alındığı Genel Kurul'da, öneri sahiplerinden CTP Milletvekili Ürün Solyalı söz alarak, Askerlik Değişiklik Yasa Önerisi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Bedelli Askerlik miktarını düşüren, ödeme yapanlara iadeyi öngören, belirli şartlara sahip olan ve askerliğini Türkiye’de yapan kök KKTC vatandaşlara muafiyet hakkı getiren ve asker kaçaklarına af getiren askerlik değişiklik yasasının ivedilikle görüşülmesine hükümet ret oyu verdi.

Hükümeti bu konuda adım atmamak konusunda eleştiren ve bu yüzden adım attıklarını söyleyen Solyalı, yasa konusunda atılması gereken adımları ve sıkıntıları anlatarak, bu önerinin ivediliği konusunda destek istedi.

UBP Milletvekili Sunat Atun da, Meclis binasının ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek, öneriyi gördüklerini söyledi. Bir haftalık süre talep ettiklerini ifade eden Atun, ayrıca ortak çalışma grubu oluşturma teklifinde bulundu.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, bedel konusundaki kısmın çok acil olduğunu ancak diğer konuların ortak ele alınabileceğini söyledi.

Ürün Solyalı da, yasa önerisinin, ekonomik kısmının derhal ele alınması önerisinde bulunarak, önerinin ivediliğin geri çekilmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

CTP Milletvekili Ongun Talat’ın, gençlerin mağdur olup olmayacağı sorusu üzerine, Solyalı, Meclis çalışmalarının sonlanmasına az bir zaman kaldığını ve mağduriyet yaşanmaması için ivediliğin alınması gerektiğini söyledi.

OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Genel Kurul'da daha sonra, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın” üçüncü görüşmesi yapıldı ve oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurul, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın” üçüncü görüşmesini de yaptı ve oybirliği ile kabul etti.

Meclis Genel Kurulu'nda komitede ivedilikle görüşülen “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin” üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oybirliği ile kabul edildi.

“Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş – Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi” de aynı şekilde kabul edildi.

Genel Kurul'da bunun ardından “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:78/4/2025)" ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Öneriye İlişkin Raporu ele alındı. Raporu UBP Milletvekili, Komite Başkanı Sunat Atun okudu. Yasa önerisi madde madde görüşülmesinin ardından oybirliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda, “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş – Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:80/4/2025)" ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Öneriye İlişkin Raporu da ele alındı. Raporu Sunat Atun okudu. Öneri madde madde görüşüldü ve oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu (Değişiklik) Yasası da kabul etti.

Genel kurul, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısını” da oybirliğiyle kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi bugünkü çalışmalarını tamamladı.

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