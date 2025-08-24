Askerlik Yasası’nda değişiklik: Bedelli ödemelerinde yeni düzenleme

Çifte vatandaşlık : Eski yurttaşlıklarında askerlik hizmetini tamamlayan, askerlikten muaf tutulan veya ülkelerinde zorunlu askerlik bulunmayan KKTC yurttaşları, 5 asgari ücret ödeyerek askerlikten muaf tutulacak. Bu düzenlemenin, hem Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na maddi kaynak yaratmak hem de bedelli askerlik yapan diğer kişilerle dengeyi sağlamak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Yurt dışında yaşayanlar için eşitlik: Kıbrıs asıllı Türk anne veya babadan yabancı bir ülkede doğan ve askerlik çağına kadar orada yaşayanlar ile 12 yaşından önce ailesiyle yurt dışına göç eden KKTC yurttaşlarının, İngiltere, Avustralya veya başka ülkelerde yaşadıklarında bedelli askerlik hakkına sahip oldukları, ancak Türkiye söz konusu olduğunda bu haktan yararlanamadıkları ifade edildi. Bu eşitsizliği gidermek amacıyla, Askerlik Yasası’nın 14’üncü maddesinde yer alan “(Türkiye’de yerleşik çift uyruklu (Türkiye Cumhuriyeti - KKTC) yurttaşları hariç)” ifadesi çıkarıldı. Böylece yurt dışında yaşayan tüm yurttaşlar arasında fırsat eşitliği sağlanacak.