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Astronotlar uyarıldı: Uzayda mastürbasyon yapmayın

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Astronotlar uyarıldı! ''Uzayda mastürbasyon yapmayın çünkü...''
Astronotlar uyarıldı: Uzayda mastürbasyon yapmayın

Tek bir seansın, kadın mürettebat üyelerinin hamile kalmalarına neden olabileceği ortaya çıktıktan sonra astronotlar, uzayda kendilerini tatmin etmeleri konusunda uyarıldılar. Bir podcast yayını ile gündeme gelen bu konu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Uzay bilimcilerin, uzayda seksin nasıl çalıştığını keşfetmeye dair planları olduğu da söylentiler arasında

Astronotlar, uzaydayken kadın ekip arkadaşlarının hamile kalabilmesi riskine karşı, mastürbasyon yapmamaları konusunda uyarıldılar. Bu sebeple, herhangi bir meninin kadın meslektaşlarını hamile bırakabileceği korkusuyla yerçekimsiz alanda kendini tatmin etmek yasaklandı.

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''TEK BİR SEANS TEK BİR ADAM''

Konu, ABD sohbet programının sunucusu Conan O'Brien'ın 'Bir Arkadaşa İhtiyacı Var' podcast kaydında bir mühendisin yaptığı tuhaf açıklama üzerine gündem oldu. Kayıt sırasında Conan, bir NASA mühendisine Uluslararası Uzay İstasyonuna hiç porno gönderip göndermediğini sordu. Adam, "Hayır, hiç." diye yanıtladı. O'Brien sebebini sorduğunda NASA mühendisi "Çünkü, üç kadın astronot tek bir mastürbasyon seansında tek bir adam tarafından hamile bırakılabilir.'' diye açıkladı.

UZAYDA CİNSELLİK ARAŞTIRILACAK

NASA'nın, gelecekteki Ay ve Mars görevlerini planlarken uzayda seksin nasıl çalışabileceğini de keşfetmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Kanada, Montreal'deki Concordia Üniveristesi'nden akademisyenler, bu tür araştırmaların derin uzay görevlerinin başarısı ve dünya dışı yerleşimler inşa etmek için gerekli olduğunu söylüyor.

 

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