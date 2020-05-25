Atakan: Uçaklar boş gelip dolu gidecek!

Türkiye'de salgın nedeniyle durdurulan uçuşların 1 Haziran’dan itibaren başlayacağı ve KKTC’ye de sefer düzenleneceği haberlerine ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bunların tahliye uçuşu olacağını belirtti.

Atakan, “Şu an için tarifeli uçuşların başlaması ile ilgili net tarih yok. 1 Haziran tarihinde THY tahliye seferi yapacak. Uçakların boş gelip dolu gideceği tahliye uçuşu olacak.” dedi.

3 Haziran tarihinde de Pakistan yönüne bir uçuş yapılacağını belirten Atakan, bunun da tahliye uçuşu olacağını anlattı.

Atakan, “Şu an için tarifeli uçuşların başlaması ile ilgili bir net tarih yok. Muhtemelen Haziran ayının ikinci yarısı, 15’i gibi uçuşların başlamasını konuşabiliriz. 1 Haziran tarihinde THY tahliye seferi yapacak. Uçaklar boş gelip dolu gideceği tahliye uçuşu olacak. Deniz ulaşımı kapandığından burada mahsur kalanlar öğrenciler ve askerler bundan yararlanabilecek. Bunun yanında 3 Haziran tarihinde bir de Pakistan uçuşu var. Bu da yine tahliye uçuşu olacak.”