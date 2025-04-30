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Atamalar tam gaz!

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Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı Müdürü Revin Gürler görevden alınarak, Girne Kaymakamı olarak atandı.
Atamalar tam gaz!

Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında görevden alma ve atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müdürü Revin Gürler görevden alınarak, Girne Kaymakamı olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Yılmaz görevden alındı.  Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Batu Beyit görevinden alınarak, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı.

Personel Dairesi Müdürü Nahide Kayan Eraslan da görevden alınarak, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’na atandı.

Atamalar ve görevden almalar bugün (30/4/2025) itibarıyla geçerli olacak.

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