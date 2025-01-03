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Atan: Güvenlik, sadece beyanlarla değil, sistemli bir çalışmayla sağlanır

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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, “Güvenlik, sadece beyanlarla değil, sistemli bir çalışmayla sağlanır” dedi.
Atan: Güvenlik, sadece beyanlarla değil, sistemli bir çalışmayla sağlanır

Atan yaptığı yazılı açıklamada, Gazimağusa Limanı’ndaki X-ray cihazıyla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklamalarını eleştirdi.

Limanda günde 200 tırın yalnızca yüzde 10’unun kontrol edilmesinin güvenlik zafiyeti olduğunu belirten Atan, bu durumu bir cihazın kapasitesine bağlamanın sorumluluktan kaçmak olduğunu savundu. Atan, “Gümrük süreçlerinin bu kadar zayıf bırakılması, her gelenin ülkeye istediğini sokabileceği algısını yaratıyor” dedi.

Açıklamalarda sıkça kullanılan “şüphelenilen araçlar kontrol ediliyor” ifadesine de değinen Atan, “Bu şüphe mekanizması nasıl işliyor? Neye dayanarak araçlar seçiliyor? İnsanlar, bu sürecin şeffaf olmadığını düşünüyor ve eleştirilerde bulunuyor” dedi.

Açıklamaların “sorumluluktan uzak” olduğunu ileri süren Atan, “Yapılan beyanların özrü kabahatinden büyük. Toplum, güvenlik sistemlerinde daha etkin bir denetim ve güvenilir bir mekanizma bekliyor. Güvenliği sağlamanın yolu, sadece teknolojiye sığınmak değil, bu teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.

Limandaki güvenlik açıklarının büyük bir soru işareti yarattığını savunan Metin Atan, “Bu zafiyetin sorumluluğu kimin omuzunda?” sorusunu sordu ve hükümetin bu soruya “tatmin edici” bir yanıt vermesi gerektiğini kaydetti.

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