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Ataoğlu: 2020 çok da rahat bir yıl olmayacak

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Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, BRT’de yayınlanan “Yıla Bakış Özel” adlı programda Levent Kutay ve Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtladı.
Ataoğlu: 2020 çok da rahat bir yıl olmayacak

2019 Yılına hükümette başladıklarını, daha sonra muhalefet görevi üstlendiklerini hatırlatan Ataoğlu, şu anda bu göreve partiyi de güçlendirerek, devam ettiklerini söyledi.

Dörtlü hükümet yerine kurulan UBP ve HP Hükümetini, beklentilerin aksine bütçe ve ekonomik açıdan yeterli icraat içinde görmediklerini belirten Ataoğlu, “Hayal bir bütçe var.Bu hayal bütçe içinde bakanlıkların projelerinin hayata geçme olasılığı da yok” dedi.

Hükümetin sadece kendi arasında söz düellosu içinde yürüdüğünü savunan Ataoğlu, “2020 bizim için çok da rahat bir yıl olmayacak” yorumu yaptı.

2019 Yılı içinde DP’de bir değişiklik yaşandığını, kendisinin Genel Başkan olduğunu hatırlatan Ataoğlu, parti kadrolarını, günün siyasi koşullarına göre yenilemekte olduklarını, bu kadroların kendi alanında belirleyeceği çalışma ve önerileri hükümete de sunacağını söyledi.

Siyasetin genel anlamda yıprandığını kaydeden Ataoğlu, siyasi rozetlerden bağımsız olarak 50 Milletvekilinin ülkenin geleceği için bir araya gelmesini de istediklerini ifade etti.

DP’de geçmişten bazı küskünlerin partiye dönmesini çok değerli ve önemli bulduğunu belirten Ataoğlu, hızlı bir şekilde pek çok ismi yanlarına almaya başladıklarını söyledi.

Ataoğlu, “Burada asıl önemli olan, partiye katılımların hükümette iken değil, muhalefette iken olmasıdır. Ailemizi geri kazanıyorsak bu da DP’nin bir gücünün, bir varlığının olduğunun göstergesidir” dedi…

Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanlığı Seçimi için Eski Genel Başkan Serdar Denktaş’ın aday olması gerektiğini ifade etti.

Ataoğlu, “Kendisi ile bu konuları hemen hemen görüşüyoruz. Ailesine danışacak.Benim içimden geçen aday çıkmasıdır.Çok sayıda geri dönüşler aday olması yönündedir… Son karar kendisinindir.Aday olursa da sonuna kadar arkasında olacağız.Aday değilim derse de oturup karar vereceğiz” diye konuştu.

Ataoğlu, sonuçta ortada bir Denktaş ismi olduğunu, verilen kararın enine boyuna değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ataoğlu, “Sayın Tatar ya da Özersay’ın adaylığı belli değil. Bunlar netleşsin, ona göre bir konuşmak gerekecek” diye ekledi.

Hükümet içinde tartışmalar olduğu ve bu çerçevede erken seçime gidilebileceği yönündeki iddialara da değinen Ataoğlu, bunların dedikodudan ibaret olduğunu düşündüğünü, sürecin normal işleyeceğini ancak bir erken seçime gidilmesi halinde Demokrat Parti’nin buna hazır olduğunu ifade etti.

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