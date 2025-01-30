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Ataoğlu, Denktaş'ın Anıt Mezarını ziyaret etti...

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarını ziyaret ederek, tamamlanan birinci etap çalışmalarını yerinde inceledi.
Ataoğlu, Denktaş'ın Anıt Mezarını ziyaret etti...

Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve çevresinin düzenlenmesini kapsayan projenin ilk etabında çevre düzenlemesi, beton zeminlerin yenilenmesi ve ilavesi, bitkisel peyzaj, sulama sistemi, oturma grupları, kaykay alanı, Rauf Raif Denktaş anı duvarı ve bilgi panoları gibi unsurlar hayata geçirildi. 

İkinci etapta ise elektrik sisteminin yenilenmesi, çocuk oyun alanlarının oluşturulması ve alanın çevre güvenliğinin alınması için duvar çekilmesi ve tellenmesi gibi çalışmalar planlanıyor. Bu düzenlemelerle, Anıt Mezar ve çevresinin, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın hatırasına yakışır bir şekilde düzenlenmesi hedefleniyor.

Anıt Mezar ve çevresindeki bu düzenlemeler, hem Rauf Raif Denktaş'ın anısını yaşatmak hem de bölgeye kültürel ve sosyal bir değer katmak amacıyla titizlikle yürütülüyor.

Ataoğlu, Denktaş'ın kabrini ziyaret ederek hem projenin son durumunu inceledi ve açıklamada bulundu.

Ataoğlu ziyarette yaptığı açıklamada projenin ilk etabının tamamlandığını ikinci etapta ise yapılması planlanan işlerin hazırlığının yapıldığını anlattı. 

Anıt mezarın Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş adına yakışır olması için çalıştıklarını söyleyen Ataoğlu,  “Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli sembollerinden biridir.” Diyerek onun çizdiği yolda gitmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ataoğlu: “Rauf Raif Denktaş, yalnızca bizim değil, dünya çapında özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren halkların örnek aldığı bir liderdir. Onun aziz hatırasını yaşatmak, gençlerimize onun mirasını doğru bir şekilde aktarmak bizim öncelikli sorumluluklarımızdandır.” diye konuştu

Ataoğlu, projenin ikinci etap çalışmalarına da kısa süre içerisinde başlanacağını vurgulayarak, Anıt Mezar’ın tamamlandığında ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir yapıya dönüşeceğini söyleyerek, bu anıtın, Denktaş’ın liderliğinde verilen özgürlük mücadelesinin unutulmaması için önemli bir mihenk taşı olduğunu da belirtti.

Son olarak, Denktaş’ın anısını yaşatmanın sadece bir görev değil, aynı zamanda bir onur olduğunun altını çizen Ataoğlu, projeye anıt mezardaki müzenin de ekleneceğini ve anıt mezar içerisinde yer alan binanın müze haline dönüştürülerek halkın hizmetine açılmasını planlanladıklarını da ifade etti.

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