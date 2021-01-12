Ataoğlu: DP için seçim tarihi 2021 Eylül ayıdır.

DP Genel Başkanı Ataoğlu Başbakan fevri bir çıkış yaptı ve muhalefete erken seçim tarihi belirleme çağrısı yaptı.

DP Genel Başkanı Ataoğlu Başbakan fevri bir çıkış yaptı ve muhalefete erken seçim tarihi belirleme çağrısı yaptı.

Başbakan ile bu konuyu konuştum. Böyle bir kararın neye yönelik alındığını sordum. Ama hükümet ortakları arasında böyle bir konuşma olmadı.

Ataoğlu, kimsenin gündeminde seçim olmaması lazım hepimizin gündeminde ekonomi ve sağlık olması lazım.

DP için seçim tarihi 2021 Eylül ayıdır. Oluşan hükümet ekonomi sağlık yüksek eğitime katkı koyarsa seçim 2022 olayı da düşünülebilirdi.

Bütçe henüz daha Meclis alt komitesinde, bütçe görüşülüyor. Bunları insanımızın lehine nasıl çevirebiliriz bunların üzerine çalışmalıyız.

Ataoğlu gelinen noktada bir erken erken seçim Nisan ayında olursa nasıl adımlar atacaksınız?

Ataoğlu bu tarihle ilgili bir konuşmamız olmadı ama UBP bunu ön görülürse bizler de artık bu seçime hazırız.