Ataoğlu ile Nağıyev Ankara’da bir araya geldi: KKTC'nin tanıtımı için ortak adımlar

Ankara’daki Türk Devletleri Teşkilatı 10. Turizm Bakanları Toplantısı kapsamında resmi temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nağıyev ile bir araya geldi.

İki kardeş ülke arasında kültürel bağları ve turizm diplomasisini daha da derinleştirecek adımlar masaya yatırıldı. Ataoğlu ve Nağıyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası platformda daha görünür olması ve turizm potansiyelinin tanıtılması adına önemli kararlar aldı.

“Kardeşlik bağları turizmle güçleniyor: KKTC ile Azerbaycan iş birliğini artırıyor”

Görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında turizm alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası alanda daha fazla tanıtılması konusunda ortak adımlar ele alındı.

İki taraf arasında varılan en somut mutabakatlardan biri, Azerbaycan’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımına yönelik kapsamlı bir festival düzenlenmesi oldu. Kültürel etkinliklerin, sanatsal sunumların ve turizm değerlerinin yer alacağı bu festival ile KKTC’nin tarihî, doğal ve kültürel zenginliklerinin Azerbaycan halkıyla buluşturulması hedefleniyor.

Ataoğlu, görüşme sonrası yaptığı kısa değerlendirmede, “Bizler aynı kökten gelen, aynı tarihi ve kültürel bağları paylaşan iki kardeş halkız. Bu birlikteliği turizm ve kültür yoluyla daha da güçlendirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Görüşme, karşılıklı teşekkür ve hediyeleşmeyle son buldu.