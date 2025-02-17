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Ataoğlu: Karpaz’da yaşanan vahşet kabul edilemez

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Karpaz'da 14 eşeğin telef edilmesi nedeni ile açıklamalarda bulundu.
Ataoğlu: Karpaz’da yaşanan vahşet kabul edilemez

Ataoğlu’nun açıklamaı şöyle:
“Karpaz’da yaşanan hepimizi derinden sarsan ve üzen bir olaydır. Bu vahşeti şiddetle kınıyor ve sorumluların en kısa sürede adalet önüne çıkarılması için gerekli tüm adımların atılacağını vurgulamak istiyorum.

Karpaz Yarımadası, eşsiz doğal güzellikleri ve özgürce dolaşan eşekleriyle tanınan bir bölgedir. Bu eşekler, sadece bölgemizin değil, tüm ülkemizin kültürel ve doğal mirasının önemli bir parçasıdır. Onların korunması ve refahı, bakanlığımızın öncelikli görevleri arasındadır.

Geçmişte, başıboş eşeklerin neden olduğu sorunlara bilimsel, insancıl ve kalıcı çözümler bulmak amacıyla çeşitli projeler başlattık. Bu kapsamda, bakanlığımıza bağlı  Çevre Koruma Dairesi, Taşkent Doğa Parkı ve Erenköy Karpaz Belediyesi arasında "Eşek Yönetim Projesi İş Birliği Protokolü" imzalanmıştır. 
Bu protokol, Karpaz'da bulunan başıboş eşeklerle ilgili hayvan refahına uygun, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedeflemektedir. 

Ancak, son yaşanan bu elim olay, çabalarımızın daha da yoğunlaştırılması gerektiği yanında yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve yerel halkın daha fazla duyarlı olmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 

Bu tür vahşetlerin bir daha yaşanmaması için biz Bakanlık olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz. 

Unutulmamalıdır ki, doğamızı ve içinde yaşayan tüm canlıları korumak, gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Bu bilinçle hareket ederek, Karpaz'ın eşsiz ekosistemini ve kültürel mirasını korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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