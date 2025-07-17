Ataoğlu: "Lefke bölgesinde içme suyu arayışı olumlu sonuçlandı"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefke bölgesinde içme suyu ihtiyacına yönelik yapılan sondaj çalışmalarının başarıyla sonuçlandırıldığını açıkladı.

Çamlıköy tepelerinde Jeoloji ve Maden Dairesi’nin yürüttüğü araştırma ve sondaj çalışmaları neticesinde Lefke Belediyesi’ne içme suyu temini sağlanmış oldu.

Bakan Ataoğlu, “Bu çalışmanın Lefke Belediyesi’ne ve bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum. Sürece emek veren başta Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürümüz Ayşen Albayrak'a, mühendislerimize, sondajcılarımıza ve teknisyenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Görevlerini büyük bir titizlik ve özveriyle yerine getirdiler.” dedi.

Açıklamasında su kaynaklarının dikkatli ve idareli kullanılmasının önemine de vurgu yapan Bakan Ataoğlu, “Unutulmamalıdır ki, yeraltı suyu sonsuz bir kaynak değildir. Su, her birimizin sorumluluk bilinciyle koruması gereken hayati bir nimettir. Özellikle küresel iklim değişikliği ve kuraklık risklerinin arttığı bu dönemde suyumuzu tasarruflu kullanmak, gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur.” ifadelerini kullandı.

Jeoloji ve Maden Dairesi’nin ülke genelindeki çalışmalarının devam ettiğini de hatırlatan Ataoğlu, doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılması adına yürütülen her çalışmaya hükümet olarak destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.