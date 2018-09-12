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Ataoğlu : “Türkiye’nin turizm tecrübesinsen daha fazla yararlanmak istiyoruz

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü.
Ataoğlu : “Türkiye’nin turizm tecrübesinsen daha fazla yararlanmak istiyoruz

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü.

Bakanlar ve heyetler arası yapılan görüşmelerde, Türkiye'nin turizm alanında yaptığı çalışmalardan Kuzey Kıbrıs’ın daha fazla yararlanması konusu değerlendirilirken. Ülkemizdeki arkeolojik alanların gün yüzüne çıkarılması ile ilgili çalışmaların artırılması ve müzelerdeki teşhirin  iyileştirilmesi adına teknik destek sağlanması yönünde karar alındı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İle biraraya geldi.

Türkiye'nin turizm potansiyelinden her zaman KKTC'nin de faydalanmasını amaçladıklarını söyleyen Ersoy, Kuzey Kıbrıs ile yeni dönemde turizm alanında işbirliklerinin artırılması yönündeki çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Ersoy tanıtım ve katkı konusunda her zaman hazır olduklarının da altını çizdi

Bakan Ataoğlu ise Türkiye'nin turizm alanında giderek adından daha çok söz ettirdiğini ve çok iyi bir tanıtım ağı olduğunu belirterek bu alanda yapılacak çalışmalarda Türkiye’nin turizm tecrübesinden daha fazla yararlanacaklarını söyledi.

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