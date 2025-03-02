Atun: Annem Suna Atun’un hayırseverliğini yaşatmaya devam edeceğiz

Suna ve Ata Atun, Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı (SAMTAY) Mütevelli Heyeti Başkanı, UBP Milletvekili Sunat Atun, 2000 yılında annesi Suna Atun ile babası Prof. Dr. Ata Atun öncülüğünde kurulan SAMTAY Vakfı’nda annesinin hayırseverliğini, kurumsa

Kızkardeşi Asu Atun ile kendisinin de kurucuları arasında yer aldığı aile vakfı olan SAMTAY Vakfı’nın yürüttüğü yayın faaliyetleri, kültürel projeler ve sosyal hizmet çalışmalarını aktaran Sunat Atun, 2022 yılında “Suna Anne Mutfağı”nı da hayata geçirerek, merhum annesinin hayırsever ve yardımseverliğini yaşatmak üzere ihtiyaçlı insanların yemek ihtiyacını da karşıladıklarını kaydetti.

Gazimağusa ve Lefke’de kütüphane ve kafe konseptiyle halka hizmet veren SAMTAY Vakfı’nın, 2025 - 2026 döneminde hizmetlerini Lefkoşa, Güzelyurt, Girne ve İskele bölgelerine taşımayı amaçladığını dile getiren Sunat Atun, Vakfın bugüne kadar toplan 66 kitapla, Kıbrıs Türk halkının geçmişini, kültürünü, sanatını, özelde Mağusa, genelde tüm ülkenin tarihini arşivleme doğrultusunda bilimsel yayınlar yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini vurguladı.

TAK muhabirine açıklamalarda bulunan Sunat Atun, SAMTAY Vakfının kuruluş amaçlarını, faaliyetlerini, vizyon ve projelerini anlattı.

-“Merhume Suna Atun ülkeye 20 kitap kazandırdı….”

Annesi merhume Suna Atun’un, hayırsever ve araştırmacı kişiliği; Mağusa’ya ve tarihe olan sevgisi, edebiyat ve kültüre olan ilgisi ile babası Ata Atun’un akademik-siyaset alanındaki araştırma ve çalışmalarını Kıbrıs Türk yayın tarihine hizmet etme fikrinden yola çıkarak SAMTAY Vakfı’nı kurduğunu anlatan Sunat Atun, annesinin 2000 yılından 2013 yılına kadar Vakıf çatısı altında toplam 49 kitap yayınlanmasına vesile olduğunu, bu kitapların 20 tanesinin ise annesi tarafından yazıldığını kaydetti.

Bu yıllar içerisinde 21 adet kitabın da babası Prof. Dr. Ata Atun tarafından kaleme alındığını belirten Sunat Atun, 2013 yılında annesinin rahmetli olmasının ardından Vakıf yayınlarına devam edildiğini ve 2025 yılına kadar da toplam 66 kitabın yayınlanarak Kıbrıs Türk literatürüne kazandırıldığını belirtti.

Yayınlanan kitapların çok kıymetli olduğuna değinen Sunat Atun, örnek olarak birçok şiir ve öyküsü olan Sacit Tekin gibi unutulmuş bir yazarın,“Samed Mart” rumuzu ile yazdığı eserlerin annesi tarafından araştırılarak kitaplaştırıldığını, böylece geçmiş dönemlere ait önemli bir edebiyatçının gün yüzüne çıkartıldığını kaydetti.

Sunat Atun, annesinin yazdığı ‘Kıbrıs Türk Edebiyatı’ kitabının DAÜ Edebiyat Fakültesinde yıllarca kaynak kitap olarak okutulduğunu da vurguladı.

Suna Atun’un eski gazeteleri tarayarak birçok araştırma yaptığını vurgulayan Sunat Atun, annesinin ‘Destanlar ve Ağıtlar Üzerine Bilgiler ve Araştırmalar’, ‘Kıbrıs Türk Hiciv Şiiri Antolojisi’ gibi kitapları da olduğunu, bu çalışmalarda 1834 yılına kadar inildiğini ve aylarca yapılan çalışmalar sonucunda meydana çıktığını kaydetti.

Bener Hakkı Hakeri’nin Kıbrıs Türkçesi sözlüğünün de SAMTAY Vakfı tarafından yayınlandığını dile getiren Suat Atun, Kıbrıs Türk Edebiyatına Öykünün 107 Yıllık Kronolojisi ve Antolojik Tarihsel Süreçler adlı yayınların da kazandırıldığını vurguladı.

Sunat Atun, SAMTAY Vakfı’nın birçok yayınında, gerek müşterek yazar, gerekse araştırmacı olarak Vakfın Yayın Koordinatörü Bülent Fevzioğlu’nun da çok önemli hizmetleri olduğunu anlattı.

Bülent Fevzioğlu’nun, birçok yayın fikrini de geliştirdiğini ve kitapların tamamının editörlüğü yaptığını anlatan Suat Atun, Vakfın ilk yıllarında yerleşmiş olan araştırma-yayın vizyonunu, takip eden 25 yılda da devam ettirdiğini kaydetti.

Babası Prof. Dr. Ata Atun’un bugüne kadar 28 kitap yayınladığını ifade eden Sunat Atun, ilk kitabı olan “Teknik Çizim” kitabının, 2000 yılında YDÜ mühendislik fakültesinde kullanıldığını dile getirdi. Sunat Atun, Prof. Dr. Ata Atun’un yine hazırlamış olduğu “Kıbrıs Anlaşmaları, Planları ve BM, AB Kararları” adlı kitabının da yayın hayatına kazandırıldığını belirtti.

Eşref Çetinel’in Mağusa’da “İz Bırakanlar” kitabının da önemine dikkat çeken Sunat Atun, bu kapsamda Vakıf olarak yayıncılık alanına kazandırılmış birçok kitabın olduğunu kaydetti.

Annesinin 2013 yılında vefatıyla birlikte SAMTAY Vakfı’nın başkanlığına aile kararıyla kendisinin getirildiğini anlatan Sunat Atun, önceliklerinin Vakfın var olan yayıncılık çizgisini sürdürmek olduğunu belirtti.

Eralp Adanır tarafından hazırlanan “Özelde Mağusa Genelde Kıbrıs Türk Kültürü’ne Gönül Vermiş Suna Atun” kitabına da değinen Sunat Atun, annesinin kendisine 16 Mayıs 2010 yılında “Biricik Oğluma” adlı doğum günü şiiri ile birbirlerine yazdıkları şiir ve mektupların Bülent Fevzioğlu’nun fikri ile Eralp Adanır’ın hazırlamış olduğu kitapta toplandığını kaydetti.

Sunat Atun, annesini kaybettikten sonra bir daha şiir yazmaya yönelmediğini söyledi.

Kızı Yağmur Atun’un ilkokul çağındayken yazmış olduğu şiirlerin yer aldığı ‘Şiir Gülleri’ kitabı ile Samtay Yayınlarının 10 yaşında en genç yazarı olduğuna değinen Sunat Atun, yine eşi Pınar Atun’un ‘Su’nun maceraları’ isimli çizgi-öykü kitabının da Vakfın ilk yayınları arasında olduğunu kaydetti.

SAMTAY Vakfı’nın en son yayınının Mağusa Türk Gücü’nün tarihçesi olduğunu kaydeden Sunat Atun, MTG’nin 1960’tan bugüne olan tarihçesinin Bülent Fevzioğlu ile oğlu Bilgi Fevzioğlu tarafından hazırlandığını kaydetti.

-“Mağusa’ya TMV&SAMTAY Vakfı Suna-Ata Atun İlkokulunu kazandırdık”

Gazimağusa’ya (Türk Maarif Vakfı) TMV&SAMTAY Vakfı Suna-Ata Atun İlköğretim okulu kazandırdıklarını da anlatan Sunat Atun, kapsamlı yeni okul binası hazırladıktan sonra Türk Maarif Vakfı ile işbirliği yapılarak 2021 yılında okulun hizmete girmesini sağladıklarını belirtti.

Sunat Atun, TMV&SAMTAY Vakfı Suna-Ata Atun İlköğretim okulunun, Türk Maarif Vakfı’nın Kıbrıs’ta eğitim alanında yürüttüğü ilkokul olduğunu kaydetti.

-“Ülkeye bir ortaokul bir de üniversite kazandırmayı hedefliyoruz”

SAMTAY Vakfı olarak ileriki dönemlerde, ülkeye, Vakfa devrettikleri araziler üzerinde bir orta eğitim okulu, bir de üniversite kazandırmak hedefinde olduklarını dile getiren Sunat Atun, “Vakıf şahıslara ait değildir. Vakıf topluma aittir. Vakfın hissedarları olmaz Vakfın ancak mütevellisi olur ve mütevelli de elden ele geçen ve sadece hizmet etme odaklı bir olgudur.”ifadelerini kullandı.

-“Suna Anne Mutfağı, 2022 yılından beri ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor”

SAMTAY Vakfı olarak çocuklar ve gençler için de farklı etkinlikler yaptıklarını anlatan Sunat Atun, annesi Suna Atun’un herkese karşı duyarlı bir kişi olduğunu ve ihtiyaçlı ve yardıma muhtaç kişilere de elinden gelen yardımı yaptığını dile getirdi.

Annesinin, öğlen pişirdiği yemekleri eczanesinin arka kapısından bazı ihtiyaçlı kişilere ikram ettiğine çocuk gözüyle şahit olduğunu dile getiren Sunat Atun, annesinin ihtiyaçlı kişilere yaptığı ikram anlayışını kurumsallaştırmak adına Vakfın hemen yanında, 2022 yılında “Suna Anne Mutfağı” kurarak, ihtiyaç sahiplerine sıcak pişmiş aş verdiklerini söyledi.

Hafta içi “Suna Anne Mutfağı”nda, günlük 250-300 kişiye yemek hizmeti verdiklerini belirten Sunat Atun, Mağusa Belediyesi ile son iki senedir yapılan iş birliğiyle, yemek alamayan kişilere Belediye’nin araçlarıyla günlük yemek dağıtımı yapıldığını da kaydetti.

Sunat Atun, “Bu alanda Vakfımız belediye ile önemli bir işbirliği yapmaktadır. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Gazimağusa Belediyesi ile olan işbirliğimiz artarak devam edecektir’ diye sözlerini sürdürdü.

“Suna Anne Mutfağı”na erzak veya maddi katkıda bulunarak ölmüşlerinin ruhuna bağışlayan kişilerin de olduğunu söyleyen Sunat Atun, mutfağa erzak, kurban, nakit bağış veya üreticilerden sebze bağışları da yapıldığını kaydetti.

-“SAMTAY Vakfı merkezinde 5 bin kitaptan oluşan bir kütüphane bulunuyor”

Kültür alanında ise annesinin en büyük hedeflerinden birinin ülkeye kütüphane kazandırmak olduğunu dile getiren Sunat Atun, annesinin hayatta iken kendi imkânlarıyla bir kütüphane oluşmasına öncülük ettiğini ve kütüphane içerisinde ise yaklaşık 5 bin kitap ve süreli yayın dergilerinin bulunduğunu kaydetti.

Namık Kemal Meydanı’ndaki binayı, 2019 yılında SAMTAY Vakfı kitap, kütüphane ve kafe konseptiyle hayata kazandırdıklarını, 2020 yılında ise Vakfa devrettiklerini anlatan Sunat Atun, SAMTAY Vakfının Namık Kemal Meydanı’ndaki ikinci kütüphanesinde de 5 binden fazla yayın olduğunu dile getirdi.

- “SAMTAY Vakfı kitap, kütüphane ve kafe konseptiyle Lefke bölgesinde de hizmet veriyor”

SAMTAY Vakfı, kitap, kütüphane ve kafe konseptiyle Lefke bölgesinde de hizmet vermeye başladığını anlatan Sunat Atun, Lefke bölgesinde Mehmet Güneş’in öncülüğünde birçok faaliyet ve etkinlik yapıldığını belirtti.

2025 yılı içerisinde Lefkoşa ve Girne bölgesine SAMTAY Vakfı’nın kitap, kütüphane ve kafe merkezini kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Sunat Atun, İskele ve Güzelyurt bölgesine ise 2026 yılında kitap, kütüphane ve kafe kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

- Seçkin: “Vakıf, Ramazan boyunca 08.00-21.00 saatleri arasında açık olacak”

SAMTAY Vakfı Müdürü Lütfiye Seçkin de konuşmasında, SAMTAY Vakfının haftanın 7 günü saat 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verdiğini dile getirerek Vakfın Ramazan Ayı boyunca 08.00-21.00 saatleri arasında açık olacağını kaydetti.

Ramazan Ayı boyunca “Suna Anne Mutfağı”ndan günlük 700-1000 kişiye iftar yemeği de ikram edileceğini kaydeden Seçkin, Gazimağusa Belediyesi ile yapılan günlük yemek dağıtımlarına Ramazan ayı boyunca da devam edileceğini belirtti.

-“2022 yılında Çocuk Kulübü kuruldu”

SAMTAY Vakfı olarak 2022 yılında Çocuk Kulübünü kurduklarını dile getiren Seçkin, Çocuk Kulübünde çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri dikkate alınarak etkinlik yaptıklarını belirtti.

Vakfın, sosyal yardım yaptığını da söyleyen Seçkin, bu yardımların, öğrencilerin eğitimini desteklemek, gıda yardımı yapmak, kira veya elektrik ödemesi gibi yardımlar olduğunu kaydetti.

Vakıfta seminer ve konferans etkinlikleri de gerçekleştirdiklerini dile getiren Seçkin, zaman zaman kadınlara yönelik el sanatları atölye çalışmaları da yapıldığını belirtti.

--Vakıf çalışanları...

Vakıf Kütüphane personeli Aysel Gür de, Vakıfta kütüphaneye yeni kitaplar kazandırmak için çeşitli yayınları araştırarak kitap alımı yaptıklarını kaydetti. Gür, Vakıfta öğrencilerin hem kitap okuması hem de satın alması yönünde imkan sağlandığını kaydetti.

SAMTAY Vakfı gönüllüsü Huriye Öngün de, “Suna Anne Mutfağı”nda izaz ikrama yardım ettiğini kaydederek, ihtiyaçlı kişilere yönelik yapılan ikramlarda gönüllü olarak çalıştığını kaydetti.

SAMTAY yayıncılık faaliyetleri, kütüphane hizmetleri ve yapılanmadan sorumlu olan Serkan İpekçi SAMTAY Vakfı’nın, KKTC’de en fazla kitap yayımlamış sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

İpekçi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Aralık 2024’te yayınlanan ve 1974-2024 yılları arasını kapsayan “Kıbrıs Bibliyografyası”nda KKTC’de en fazla yayını bulunan Vakfın yayınlarına, dünyanın en büyük milli ve halk kütüphanelerinden erişmenin mümkün olacağını da belirtti.

İpekçi, bu kütüphaneler arasında Amerikan Kongre Kütüphanesi (Library of Congress), İngiliz Milli Kütüphanesi (British Library), Fransa Milli Kütüphanesi (Bibliotheque Nationale) gibi milli kütüphaneler; New York Halk Kütüphanesi (NYPL) ve İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi gibi halk kütüphanelerinin yer aldığına dikkat çekti.

İpekçi, Vakfın çatısı altında hizmet veren Ensar Kütüphanesi’nin, Gazimağusa’da halkın erişimine açık tek tematik kütüphane olduğunu kaydetti.

SAMTAY Lefke şubesi sorumlusu Mehmet Güneş de, Kasım 2024 tarihinden itibaren SAMTAY Vakfı Lefke Kütüphanesi Kafe ve Kitap Evi olarak çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Yapmış oldukları sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu’nda öğrencilerle birlikte zeytin fidanları dikip “Sevgi Bahçesi” oluşturulduğunu dile getiren Güneş, Lefke’de “Geleneksel Türk Okçuluğu” ile ilgili kursların da başlatıldığını, ayrıca Vakıf olarak “Akıl Zeka Oyunları” eğitimleri düzenlediklerini belirtti.

21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik şiir yarışması düzenleyerek ödüller verdiklerini kaydeden Güneş, ayrıca Lefke, Güzelyurt ve Girne’de hemşirelerle birlikte yaşlıların kan şekeri ve tansiyonunu ölçerek yaşlılara sağlık hizmeti verdiklerini ifade etti.

Üniversite öğrencilerine ise SAMTAY Vakfı Lefke Kütüphanesinde kablosuz internet imkânı sağlayarak öğrencilerin, derslerine çalışma ve boş vakitlerini değerlendirme ortamı yarattıklarını dile getiren Güneş, “Lefke Anıları ile Buluşuyor” başlıklı Lefke bölgesinin yaşlılarının katıldığı söyleşiler de düzenlediklerini kaydetti.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Şubat tatili süresince çocuklara yönelik bilim, yazarlık, yaratıcılık gibi atölye çalışmaları da yaptıklarına dikkat çeken Güneş, ayrıca Vakıf Kütüphanesinde öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını giderecek ürünler ve Kıbrıs El Sanatları ürünlerinin de bulunduğunu belirtti.

Lefke’de kütüphane geleneğinin yaşatılmaya çalışıldığını dile getiren Güneş, ülkede sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın temeli olan Vakıf kültürünü hatırlatmak ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için de çalıştıklarını dile getirdi.