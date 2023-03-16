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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel olarak 50 baz puan faiz artırarak faizleri 2008'den bu yana en yüksek seviyeye yükseltti.
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), mart ayı faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel olarak 50 baz puan faiz artırdı. Böylece banka mevduat faizini yüzde 3'e, ana refinansman faizini yüzde 3,5'e yükseltmiş oldu.

ECB yılın ilk toplantısında politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Böylece banka sıkılaşma döngüsüne girdiğinden bu yana 350 baz puan faiz artırmış oldu. Böylece faizler 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Bankadan yapılan açıklamada, “Bugün alınan karar ile enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine dönülmesini sağlama kararlılığının altı çizildi” ifadeleri kullanıldı.

Yeni makroekonomik projeksiyonların mart başında finansal piyasalardaki gerilimden önce sonuçlandığı belirtilirken “Varlık Alım Programı (APP) portföyü ölçülü ve öngörülebilir hızla düşüyor” ifadeleri kullanıldı.

ÇEKİRDEK TÜFE REKOR SEVİYEDEYDİ

Euro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta beklentileri aşarak aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 8,5 yükseldi. Çekirdek enflasyon ise rekor seviyelere yükseldi. Çekirdek TÜFE şubatta yıllık bazda yüzde 5,6 ile rekor kırdı.

ECB, enflasyonun 2023’te ortalama yüzde 5,3, 2024’te yüzde 2,9 ve 2025’te yüzde 2,1 olacağını tahmin etti. Banka çekirdek enflasyonun 2023’te ortalama yüzde 4,6, 2024’te yüzde 2,5 ve 2025’te yüzde 2,2 olacağını tahmin ediyor.

ECB kararının ardından Euro/Dolar paritesi ilk tepki olarak 1,06 olarak fiyatlansa da sonrasında 1,056 seviyesine geriledi.

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