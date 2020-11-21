Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek YKP’yi Ziyaret Etti

Ziyarette Avrupa Parlamentosundaki çalışmalar başta olmak üzere gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede Kızılyürek ayrıca Avrupa Parlamentosundaki çalışmalarını içeren bir dosyayı da YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı’ya takdim etti.

AP Milletvekili Kızılyürek Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarına yönelik çalışmalar başlattıklarını, Yeşil Hat Tüzüğü’nün tam olarak uygulanarak, kapsamının genişletilmesi ve Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin resmi dilleri arasına dahil edilmesine yönelik çalışmaları artırdıklarını ifade etti. Bu çerçevede Türkçe dilinin AB’nin resmi dilleri arasında kabul edilmesine yönelik bir de imza kampanyası başlattıklarını açıklayan Kızılyürek, bu konuda YKP’den de destek talebinde bulundu. Türkçe’nin AB dili olması için başlatılan imza kampanyası Avrupalı Yurttaşlar İnisiyatifi (European Citizens’ Initiative) çerçevesinde gerçekleştirilecek ve bir milyon imza toplamayı hedefliyor. Lizbon Anlaşması’ndan bu yana Avrupalı Yurttaşlar İnisiyatifi, bir milyon vatandaşa Avrupa Komisyonu’ndan yeni AB mevzuatı teklif etme yetkisi vermişti.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı da görüşmede, YKP olarak Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin resmi dilleri arasında girmesinin önemli bir adım olarak nitelendirdiklerini ve imza kampanyasına destek vereceklerini söyledi. Kanatlı, görüşmede Niyazi Kızılyürek’in girişimlerini de yakından takip ettiklerini, Kıbrıs’ın kuzeyinde demografik yapının değiştirilmesi, Türkiye’nin müdahaleleri, insan hak ve özgürlüklerinin ihlali gibi konularda girişmelerinin önemine işaret edip, bunların çoğalarak devam etmesini umduklarını söyledi. Kanatlı, YKP’nin Avrupa Sol Partisi gözlemci üyesi olarak GUE/NGL grubu ile Avrupa Parlamentosundaki sürece taraf olduğunu, Niyazi Kızılyürek’in de ayni grup parlamenteri olduğunu hatırlatıp, başka bir Avrupa mücadelesinin de önemine vurgu yapıp, AP içindeki çalışmaların Kıbrıs ile kısıtlı olamayacağının altını çizip, Niyazi Kızılyürek özellikle kültür ve eğitim alanındaki girişimlerini yakın takip edip, desteklediklerini söyledi.

Görüşmede Alpay Durduran özellikle Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelerdeki kaygılarını dile getirdi, bu yönde de ortak mücadele alanlarının yaratılması için Niyazi Kızılyürek’in inisiyatifler almasının önemine vurgu yaptı.

Karşılıklı görüş alışverişleri sonrası görüşme sona erdi.

İmza kampanyasının tam metni

Kızılyürek, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’ne yönelik girişimlerinin ardından Türkçe dilinin Avrupa Birliği dili olması yönünde kuzey Kıbrıs ofisi aracılığı ile Avrupa Parlamentosu’nda bir imza kampanyası başlatılmıştı.

Avrupalı Yurttaş İnisiyatifi çerçevesinde Niyazi Kızılyürek’in temsilcisi Derya Beyatlı tarafından açılan imza kampanyası, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dili olan Türkçe dilinin AB resmi dili olmamasının Avrupa Yurttaşı Kıbrıslı Türklere karşı dile dayalı bir ayrımcılık yarattığına işaret ediyordu.

Derya Beyatlı açtığı imza kampanyasında, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı'nın 21. Maddesine atıfta bulunarak, Avrupa Birliği’nin her türlü ayrımcılığı açıkça yasakladığının altını çiziyor ve Avrupa Parlamentosunu, dile dayalı bu ayrımcılığa son vermeye çağırıyordu.

İmza kampanyasının tam metni şu şekilde:

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki resmi dili vardır. Türkçe konuşan Avrupa vatandaşı Kıbrıslı Türkler, Türk dilinin Avrupa Birliği resmi dilleri arasında olmaması nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmaktadır.

1. AB hakkında ana dilimizde bilgi alamıyoruz

2. Başka bir Avrupa dili konuşamazsak Avrupa Parlamentosu’ndaki tartışmaları takip edemiyoruz

3. Ana dilimizde EPSO testine giremediğimizden dolayı, iki yabancı dilde sınava girmemiz gerekmektedir.

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 21. Maddesinde açıklandığı gibi Avrupa Birliği her türlü ayrımcılığı açıkça yasaklamaktadır:

‘Cinsiyet, ırk, renk, dil, din, renk, etnik ve sosyal köken, genetik özellikler, dil, din, inanç, siyasi veya diğer herhangi bir görüş, ulusal azınlık, mülkiyet, doğum, engellilik, yaş, cinsel yönelime dayalı herhangi bir ayrımcılık yasaktır.’

Avrupa Parlamentosunu, dile dayalı bu ayrımcılığa son vermeye çağırıyorum.”

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek tüm Kıbrıslı Türkleri aşağıdaki web adresindeki online imza kampanyasını desteklemeye davet ediyor:

https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0754%252F2020/html/Petition-No-0754%252F2020-by-Derya-Beyatli-%2528Cypriot%2529-on-the-discrimination-of-Turkish-speaking-Cypriots-as-EU-citizens

Kampanyayı desteklemek için öncelikle kaydolmanız gerekiyor. Kaydolduktan sonra yine aynı linki kullanarak veya Turkish Language diye arama yaparak 754/2020 numaralı kampanyayı destekleyebilirsiniz.