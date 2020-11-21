  • BIST 1.324
  • Altın 459,581
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 pozitif vaka

Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek YKP’yi Ziyaret Etti

» »
​​​​​​​YKP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede, YKP Sekreterya üyesi Alpay Durduran, Murat Kanatlı, Kemal Güçveren ve Hamit Aygün hazır bulundu.
Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek YKP’yi Ziyaret Etti

Ziyarette Avrupa Parlamentosundaki çalışmalar başta olmak üzere gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede Kızılyürek ayrıca Avrupa Parlamentosundaki çalışmalarını içeren bir dosyayı da YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı’ya takdim etti.

AP Milletvekili Kızılyürek Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarına yönelik çalışmalar başlattıklarını, Yeşil Hat Tüzüğü’nün tam olarak uygulanarak, kapsamının genişletilmesi ve Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin resmi dilleri arasına dahil edilmesine yönelik çalışmaları artırdıklarını ifade etti. Bu çerçevede Türkçe dilinin AB’nin resmi dilleri arasında kabul edilmesine yönelik bir de imza kampanyası başlattıklarını açıklayan Kızılyürek, bu konuda YKP’den de destek talebinde bulundu. Türkçe’nin AB dili olması için başlatılan imza kampanyası Avrupalı Yurttaşlar İnisiyatifi (European Citizens’ Initiative) çerçevesinde gerçekleştirilecek ve bir milyon imza toplamayı hedefliyor. Lizbon Anlaşması’ndan bu yana Avrupalı Yurttaşlar İnisiyatifi, bir milyon vatandaşa Avrupa Komisyonu’ndan yeni AB mevzuatı teklif etme yetkisi vermişti.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı da görüşmede, YKP olarak Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin resmi dilleri arasında girmesinin önemli bir adım olarak nitelendirdiklerini ve imza kampanyasına destek vereceklerini söyledi. Kanatlı, görüşmede Niyazi Kızılyürek’in girişimlerini de yakından takip ettiklerini, Kıbrıs’ın kuzeyinde demografik yapının değiştirilmesi, Türkiye’nin müdahaleleri, insan hak ve özgürlüklerinin ihlali gibi konularda girişmelerinin önemine işaret edip, bunların çoğalarak devam etmesini umduklarını söyledi. Kanatlı, YKP’nin Avrupa Sol Partisi gözlemci üyesi olarak GUE/NGL grubu ile Avrupa Parlamentosundaki sürece taraf olduğunu, Niyazi Kızılyürek’in de ayni grup parlamenteri olduğunu hatırlatıp, başka bir Avrupa mücadelesinin de önemine vurgu yapıp, AP içindeki çalışmaların Kıbrıs ile kısıtlı olamayacağının altını çizip, Niyazi Kızılyürek özellikle kültür ve eğitim alanındaki girişimlerini yakın takip edip, desteklediklerini söyledi.

Görüşmede Alpay Durduran özellikle Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelerdeki kaygılarını dile getirdi, bu yönde de ortak mücadele alanlarının yaratılması için Niyazi Kızılyürek’in inisiyatifler almasının önemine vurgu yaptı.

Karşılıklı görüş alışverişleri sonrası görüşme sona erdi.

 

İmza kampanyasının tam metni

Kızılyürek, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’ne yönelik girişimlerinin ardından Türkçe dilinin Avrupa Birliği dili olması yönünde kuzey Kıbrıs ofisi aracılığı ile Avrupa Parlamentosu’nda bir imza kampanyası başlatılmıştı.

Avrupalı Yurttaş İnisiyatifi çerçevesinde Niyazi Kızılyürek’in temsilcisi Derya Beyatlı tarafından açılan imza kampanyası, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dili olan Türkçe dilinin AB resmi dili olmamasının Avrupa Yurttaşı Kıbrıslı Türklere karşı dile dayalı bir ayrımcılık yarattığına işaret ediyordu.

Derya Beyatlı açtığı imza kampanyasında, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı'nın 21. Maddesine atıfta bulunarak, Avrupa Birliği’nin her türlü ayrımcılığı açıkça yasakladığının altını çiziyor ve Avrupa Parlamentosunu, dile dayalı bu ayrımcılığa son vermeye çağırıyordu.

İmza kampanyasının tam metni şu şekilde:

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki resmi dili vardır. Türkçe konuşan Avrupa vatandaşı Kıbrıslı Türkler, Türk dilinin Avrupa Birliği resmi dilleri arasında olmaması nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmaktadır.

1. AB hakkında ana dilimizde bilgi alamıyoruz

2. Başka bir Avrupa dili konuşamazsak Avrupa Parlamentosu’ndaki tartışmaları takip edemiyoruz

3. Ana dilimizde EPSO testine giremediğimizden dolayı, iki yabancı dilde sınava girmemiz gerekmektedir.

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 21. Maddesinde açıklandığı gibi Avrupa Birliği her türlü ayrımcılığı açıkça yasaklamaktadır:

‘Cinsiyet, ırk, renk, dil, din, renk, etnik ve sosyal köken, genetik özellikler, dil, din, inanç, siyasi veya diğer herhangi bir görüş, ulusal azınlık, mülkiyet, doğum, engellilik, yaş, cinsel yönelime dayalı herhangi bir ayrımcılık yasaktır.’

Avrupa Parlamentosunu, dile dayalı bu ayrımcılığa son vermeye çağırıyorum.”

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek tüm Kıbrıslı Türkleri aşağıdaki web adresindeki online imza kampanyasını desteklemeye davet ediyor:

https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0754%252F2020/html/Petition-No-0754%252F2020-by-Derya-Beyatli-%2528Cypriot%2529-on-the-discrimination-of-Turkish-speaking-Cypriots-as-EU-citizens

Kampanyayı desteklemek için öncelikle kaydolmanız gerekiyor. Kaydolduktan sonra yine aynı linki kullanarak veya Turkish Language diye arama yaparak 754/2020 numaralı kampanyayı destekleyebilirsiniz.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı Denktaş ile görüştü.. Azınlık hükümeti olacak mı?21 Kasım 2020 Cumartesi 11:23
  • KTTO: “Doğal Afet Nedeniyle Zarar Gören Vatandaşlarımıza Geçmiş Olsun”21 Kasım 2020 Cumartesi 11:15
  • Saner gün boyunca hükümet kurmayı deneyecek!Denktaş ve Arıklı bir araya geldi21 Kasım 2020 Cumartesi 11:09
  • Girne Turizm Limanında Kaza Sonucu Tırda Sıkışan Tır Şoförü Kurtarılarak Hastaneye Sevk Edildi21 Kasım 2020 Cumartesi 11:09
  • BASIN-SEN, Doğal Afete Yakalanan Tüm Vatandaşlara Geçmiş Olsun Dİleklerinde Bulundu21 Kasım 2020 Cumartesi 10:43
  • Büyükoğlu: “Halkımıza Geçmiş Olsun Dileklerimizi İletir, Canla Başla Çalışan Emekçilerimize Teşekkür Ederiz”21 Kasım 2020 Cumartesi 10:26
  • Demokrat Parti, Doğal Afette Zarar Görenlere Geçmiş Olsun Dileklerini İletti.21 Kasım 2020 Cumartesi 09:46
  • Arıklı: Saner bugün bu hükümeti kurmalı21 Kasım 2020 Cumartesi 09:10
  • Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan: "Bereket beklerken felaket oldu"21 Kasım 2020 Cumartesi 09:03
  • Tatar afet bölgesinde inceleme yaptı20 Kasım 2020 Cuma 22:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti