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Avrupa'da yılın sporcusu seçildi

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Polonya Haber Ajansı'nın (PAP) öncülüğünde 23 haber ajansının katılımıyla düzenlenen oylama sonucu Avrupa'da yılın sporcusu belirlendi. Oylamada ilk sırayı bu sezon iki grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Novak Djokovic
Avrupa'da yılın sporcusu seçildi

Polonya Haber Ajansı'nın (PAP) öncülüğünde 23 haber ajansının katılımıyla düzenlenen oylama sonucu Avrupa'da yılın sporcusu belirlendi. Oylamada ilk sırayı bu sezon iki grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Novak Djokovic alırken, 2. sıradaki isim Altın Top Ödüllü Luca Modric oldu.

Polonya Haber Ajansı (PAP) spor servisinin düzenlediği, 23 haber ajansının katıldığı oylamada, 145 oy alan 31 yaşındaki Djokovic, en iyi sporcu ödülüne layık görüldü.

ALTIN TOP ÖDÜLLÜ LUCA MODRİC 2. SIRADA YER ALDI

Hırvatistan Milli Takımı ve Real Madrid'in yıldızı Luka Modric 132 oyla ikinci sırada yer alırken, Formula 1'de kariyerinin beşinci şampiyonluğunu kazanan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 114 oyla üçüncü oldu.

PAP tarafından 61'incisi düzenlenen yarışmada geçen yıl Hamilton yılın sporcusu seçilmişti.

 

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