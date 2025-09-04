Avukat Murat Metin Hakkı bugün mahkemeye çıkarılacak: Teminatla serbest kalması bekleniyor

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, dün adaya girerken tutuklanan Avukat Murat Metin Hakkı’nın yarın mahkemeye çıkarılarak, serbest bırakılmasının beklendiğini açıkladı.
İskele Polis Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulunan Esendağlı, Murat Metin Hakkı’nın ‘kişisel verilerin yasa dışı kullanımıyla’ itham edildiğini söyledi.
Esendağlı, “Mesele meslektaşımızın Kıbrıslı Rum müvekkilleriyle ilgili yapmış olduğu mesleki araştırmalar ve incelemelerle alakalıdır. Çıkış noktası da 5 Kıbrıslı Rum’un halen tutuklu olarak yargılanmakta oldukları konuyla aynıdır” dedi.
Polisin Hakkı’dan izahatlar istediğini ifade eden Esendağlı, “Mahkemeye çıkarılması ve teminat talebiyle serbest kalması söz konusu. Tahkikat devam edecek” ifadelerini kullandı.
