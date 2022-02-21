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Avustralya 2 yılın ardından sınırlarını açtı

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Covid-19 vakalarındaki artışın ardından katı kurallar uygulayan ve sınırlarını uluslararası uçuşlara kapatan Avustralya, bugün itibariyle yabancı ziyaretçilere kapılarını yeniden açtı.
Avustralya 2 yılın ardından sınırlarını açtı

Covid-19 vakalarındaki artışın ardından katı kurallar uygulayan ve sınırlarını uluslararası uçuşlara kapatan Avustralya, bugün itibariyle yabancı ziyaretçilere kapılarını yeniden açtı.

Yasağın kalkmasının ardından ilk kafile ülkeye ulaşırken, 703 gün sonra sevdiklerine kavuşan Avustralyalılar duygu dolu anlar yaşadı.

ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Singapur, BAE ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkeden gelen uçaklarla “normalleşme” adına ilk adımlarını atan ülkeye, 24 saat içinde 60'a yakın uluslararası uçak iniş yapacak. Avustralya'nın “ekonomik kurtarma planları” kapsamında önemli bir kilometre taşını işaret eden uluslararası uçuşlar, 3 Mart'a kadar açılmayacak olan Batı Avustralya dışında tüm eyalet ve bölgelere yapılabilecek.

Avustralya'da tam aşılı ziyaretçiler rahatça dolaşabilecek ancak tıbbi muafiyeti olmayan aşısız yolcular, varış durumlarına bağlı olarak 7 ila 14 gün boyunca otel karantinasına girmek zorunda kalacak.

Ülkeye giriş yapan ziyaretçiler, konaklama yerlerine vardıktan sonraki 24 saat içinde PCR veya hızlı antijen testi yaptırmak zorunda kalacak ve toplu taşıma ile seyahat etmeyecek.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, turistleri “Avustralya'ya Doğru Tatil” için rezervasyon yaptırmaya çağırırken, Avustralya halkına, yeniden açılmanın güvenli olduğunu belirtti. Avustralya’ya gelebilecek 1,2 milyon insan olduğunu belirten Morrison, Avustralya’ya yaklaşık 56 uçuş gerçekleşeceğini ve bu sayının daha da artacağını söyledi.

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