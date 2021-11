Avustralya asker konuşlandıracak! Solomon Adaları'nda hükümet karşıtı gösteriler sürüyor...

Solomon Adaları'nda Başbakan Manasseh Sogavare karşıtı göstericiler, 36 saatlik sokağa çıkma yasağına rağmen protesto düzenledi.

Solomon Adaları Kraliyet Polis Gücü (RSIPF), Sogavare'nin istifasını talep eden 2 ila 3 bin göstericinin başkent Honiara'da eylem yaptığını açıkladı. RSIPF, 'göstericilerin başkentin doğusundaki bazı iş yerlerini yağmaladığı, bazı iş yerlerini de ateşe verdiğini' kaydetti. Honiara'da halka evlerinden çıkmama çağrısında bulunan RSIPF, 'şiddet eylemlerinde şimdiye kadar 36 kişinin gözaltına alındığı' bilgisini paylaştı.

VIDEO: Plumes of thick black smoke billow high as rioters torch buildings in the Solomon Islands' capital of Honiara Thursday, targeting the city's Chinatown district in a second day of anti-government protests. of fire and smoke rising pic.twitter.com/EwC7PTfEdS