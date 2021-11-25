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Avustralya asker konuşlandıracak! Solomon Adaları'nda hükümet karşıtı gösteriler sürüyor...

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Pasifik Okyanusu'nda bulunan Solomon Adalarında başbakanın istifasını talep eden protesto gösterileri düzenleniyor. Artan eylemlerin ardından Avustralya bölgeye asker göndereceğini açıkladı.
Avustralya asker konuşlandıracak! Solomon Adaları'nda hükümet karşıtı gösteriler sürüyor...

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Solomon Adaları'nda Başbakan Manasseh Sogavare karşıtı göstericiler, 36 saatlik sokağa çıkma yasağına rağmen protesto düzenledi.

Solomon Adaları Kraliyet Polis Gücü (RSIPF), Sogavare'nin istifasını talep eden 2 ila 3 bin göstericinin başkent Honiara'da eylem yaptığını açıkladı. RSIPF, 'göstericilerin başkentin doğusundaki bazı iş yerlerini yağmaladığı, bazı iş yerlerini de ateşe verdiğini' kaydetti. Honiara'da halka evlerinden çıkmama çağrısında bulunan RSIPF, 'şiddet eylemlerinde şimdiye kadar 36 kişinin gözaltına alındığı' bilgisini paylaştı.

 

İSTİFA ÇAĞRISI

Başkentteki parlamento binası önünde dün başlayan Sogavare karşıtı protesto gösterilerinde Başbakan'a istifa çağrısı yapılırken, olayın ardından çarşamba saat 19.00'dan cuma saat 19.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Başbakan Sogavare, protestocuların halk arasında inşa edilmeye çalışılan güveni tahrip etmeye çalıştığını vurgulayarak, 'seçimle iş başına gelmiş hükümeti devirme girişimine şahit olmaktan dolayı üzgün olduğunu' belirtmişti.

Sogavare, şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde, protestocuların parlamento önündeki barikatları aşarak binaya girdiği, başkentte bir polis karakolu ve bazı binaları ateşe verdiği bilgisini paylaşmıştı. 2019'da Tayvan'la diplomatik ilişkileri kesmesi nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Sogavare, söz verilen altyapı projelerinin de hayata geçirilememesi nedeniyle tepki çekiyor.

AVUSTRALYA ASKER KONUŞLANDIRACAK

Avusturalya Başbakanı Scott Morrison, konuya dair yaptığı açıklamada, Solomon Adaları'nda şiddet eylemlerinin bastırılması için burada konuşlandırılmak üzere yaklaşık 120 kişilik polis ve asker gücü göndereceklerini belirtti.

Morrison, olayları yatıştırmak amacıyla bölgeye gönderilen polis ekiplerine diplomatların da eşlik edeceği bilgisini paylaştı. Solomon Adaları'nın iç işlerine müdahale niyetinde olmadıklarını vurgulayan Başbakan Morrison, bölgede olayların yatıştırılması ve bazı önemli binaların güvenliğini sağlama amacında olduklarını kaydetti.

 

AA.

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