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Avustralya Assocıated Press 85 Yılın Ardından Kapanıyor

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Avustralya Assocıated Press 85 Yılın Ardından Kapanıyor
Avustralya Assocıated Press 85 Yılın Ardından Kapanıyor

Avustralya merkezli ulusal haber ajansı Avustralya AssociatedPress'in (AAP), 85 yıllık faaliyetinin ardından kapanmasına karar verildi.

AAP Genel Yayın Yönetmeni TonyGillies, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ajansın kapanmasını "en üzücü gün" olarak nitelendirerek, "AAP, gazetecilikte 85 yıllık mükemmelliğin ardından kapanıyor. AAP ailesi çok özlenecek." ifadesini kullandı. 

AAP İcra Kurulu Başkanı Bruce Davidson, işlemlerin haziran ayı sonunda tamamlanacağını ifade ederek, AAP'nin "Pagemasters" editoryal yapım hizmetinin de ağustos sonunda kapanacağını kaydetti. 

Ülkenin tüm eyalet ve bölgelerinde 170'in üzerinde gazeteci istihdam eden AAP'nin, Yeni Zelanda, Londra ve Los Angeles'ta muhabirleri bulunuyordu.

AAP, News Corp.medya grubunun kurucusu RupertMurdoch'un babası KeithMurdoch tarafından 1935'te kurulmuştu.

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