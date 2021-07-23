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Avustralya başbakanını terleten soru: Bütün ülke karantinadayken Caitlyn Jenner nasıl gelebildi?

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Başbakan Scott Morrison, bu hafta canlı bir radyo röportajı sırasında Caitlyn Jenner’ın neden ve nasıl Avustralya’ya girmesine izin verildiği sorulduğunda hazırlıksız yakalandı.
Avustralya başbakanını terleten soru: Bütün ülke karantinadayken Caitlyn Jenner nasıl gelebildi?

Başbakan Scott Morrison, bu hafta canlı bir radyo röportajı sırasında Caitlyn Jenner’ın neden ve nasıl Avustralya’ya girmesine izin verildiği sorulduğunda hazırlıksız yakalandı. The Keeping Up with the Kardashians’ın 71 yaşındaki yıldızı, geçen hafta Los Angeles’tan Sidney’e uçtu ve şu anda Seven’s Big Brother VIP programına çıkmadan önce otel karantinasında.

Başbakan Morrison, Ben Harvey ve Liam Stapleton’ın konuyla ilgili soruları karşısında şaşkınlığa uğradı ve ne diyeceğini bilemedi.

“Bütün ülke karantinadayken, Caitlyn Jenner içeri nasıl girdi?” diye sorulunca uzun bir sessizlik oldu ve başbakan “Pardon?” diye cevap verdi. Soru yeniden tekrarlanınca Morrison, “Ah, sanırım bu çeşitli eyaletlerde yapılıyor. Ve bu konuda sana, ayrıntılı olarak verebileceğim bir konu değil” diye ekledi.

Harvey ve Stapleton, programda Jenner gibi birinin başbakanı şahsen aramak zorunda kalacağını düşündükleri hakkında şaka yapmaya başladılar. Morrison, Amerikalı bir ünlünün özel muamele gördüğü ile ilgili imalara ise kekeleyerek şöyle yanıt verdi: “Bu… Bu başka seviyelerde ele alındı.”

Jenner, Avustralya’da bir otel karantinasında ve Seven’s Big Brother VIP’de oynayacak. Oyuncu seçimi veya vize alma koşulları hakkında yorum yapılmasa da, kendisine ödenecek ücretin en az 500.000 dolar olduğuna inanılıyor.

Çekimler önümüzdeki aylarda Sydney Olympic Park’ta özel olarak inşa edilmiş bir komplekste başlayacak ve program bu yıl içinde yayınlanacak.

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