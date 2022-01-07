  • BIST 2.003,52
  • Altın 790.66063
  • Dolar 13.8474
  • Euro 15.663
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Omicron Uyarısı: Bu Maskeler İşe Yaramıyor

Avustralya COVID-19 kısıtlamalarına geri döndü

» »
Avustralya'da ülkenin en büyük eyaleti Yeni Güney Galler (NSW), ülkede günlük vaka sayıları en yüksek seviyeye ulaştığı için bazı COVID-19 kısıtlamalarını geri getirdiğini duyurdu.
Avustralya COVID-19 kısıtlamalarına geri döndü

Avustralya'da ülkenin en büyük eyaleti Yeni Güney Galler (NSW), ülkede günlük vaka sayıları en yüksek seviyeye ulaştığı için bazı COVID-19 kısıtlamalarını geri getirdiğini duyurdu.

Ülkede, salgının başından bu yana bu yana ilk kez, son 24 saatte 78 binden fazla yeni vaka bildirildi; böylece toplam vaka sayısı 763 bin 854'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 301'e yükseldi.

NSW Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, bu ayın sonunda gerçekleşmesi beklenen vaka artışındaki zirve öncesinde sağlık sistemine ve topluma destek sağlamak için bir dizi önlem alındığını söyledi.

Perrottet, omicron varyantı için "Son derece bulaşıcı bir varyantla uğraşıyoruz, ancak neyse ki Kovid-19'un çok daha az şiddetteki bir formu gibi görünüyor ve yüksek aşılama oranlarımız insanları güvende tutmaya yardımcı oluyor." dedi.

Hastane sistemi ve personeli üzerindeki baskıyı hafifletmek için, acil olmayan ameliyatların askıya alınma süresini şubat ayına kadar uzattıklarını belirten Perrottet, "Alfa ve delta salgınları sırasında yaptığımız gibi, gerektiğinde özel hastane kapasitesini kullanacağız." diye konuştu.

Yeni kısıtlamalar kapsamında, 8-27 Ocak'ta, barlar, kulüpler, gece kulüpleri, restoranlar, eğlence tesisleri ve büyük dinlenme tesisleri gibi mekanlarda şarkı söylemek ve dans etmek yasaklandı.

Düğün törenleri, sanatçılar, öğrenciler ve eğitmenler bu kısıtlamalardan muaf tutuldu.

Hükümet ayrıca, aşı zorunluluğu olanlar için Kovid-19'un hatırlatıcı dozunu da zorunlu hale getirdi ve insanlara büyük ev toplantılarından kaçınmalarını, toplu alanlarda oturdukları yerde kalmalarını tavsiye etti.

Sağlık Bakanlığına göre, Avustralya şu ana kadar 16 yaş ve üstü kişilerin yüzde 91,9'unu tam olarak aşılarken, nüfusun yüzde 94,6'sı ilk doz Kovid-19 aşısını oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avustralya’da 5-11 yaş arası çocuklara COVID-19 aşısı onaylandı10 Aralık 2021 Cuma 10:46
  • Avustralya Başbakan Yardımcısı COVID-19’a yakalandı09 Aralık 2021 Perşembe 12:05
  • Avustralya da Pekin'e diplomatik boykot uygulayacak08 Aralık 2021 Çarşamba 11:05
  • Avustralya'da koronavirüs: Moderna aşısı hatırlatma dozu olarak kullanılacak08 Aralık 2021 Çarşamba 10:47
  • Avustralya’da Corona Virüsü Protestoları04 Aralık 2021 Cumartesi 16:04
  • Avustralya’yı sarsan rapor: Parlamentodaki üç çalışandan biri cinsel tacize uğruyor30 Kasım 2021 Salı 18:28
  • Karantinaya alınan kadın, kaldığı oteli ateşe verdi29 Kasım 2021 Pazartesi 10:37
  • OLAĞANÜSTÜ BİR HİKAYE! Sancısı başlayan Yeni Zelandalı milletvekili, kendi doğumuna...28 Kasım 2021 Pazar 15:15
  • On Binlerce Uluslararası Öğrenci Avustralya Sınırlarının Açılmasını Bekliyor27 Kasım 2021 Cumartesi 18:06
  • Kedilere Sokağa Çıkma Yasağı26 Kasım 2021 Cuma 18:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti