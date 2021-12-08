Avustralya da Pekin'e diplomatik boykot uygulayacak

Avustralya, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına diplomatik boykot kararı aldı.

Kararla ilgili açıklama yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, gelecek yıl şubat ayında Pekin'de yapılacak Kış Olimpiyat Oyunlarına Avustralyalı yetkililerin katılmayacağını, ancak sporcuların oyunlara katılacaklarını söyledi.

Morrison, iki ülke arasındaki son yıllarda yaşanan diplomatik anlaşmazlıklar göz önüne alındığında boykot kararının "şaşırtıcı olmadığını" anlattı.

"Pekin yönetiminin ek yaptırımlar uygulayacağını açıklaması kabul edilmez"

Morrison, Avustralya'nın sürekli olarak gündeme getirdiği Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlalleri gibi sorunları konuşmaktan mutlu olacağını ancak Çin hükümetinin buna yanaşmadığını söyledi.

"Sincan'daki insan hakları ihlalleri ve Avustralya'nın sürekli olarak gündeme getirdiği diğer birçok konu var. Çin hükümetiyle bu konular hakkında konuşmaktan çok memnun ve çok mutlu oluruz. Bizim tarafımızda bunun gerçekleşmesine hiçbir engel yok."

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Kararı Avustralya’nın çıkarları doğrultusunda aldıklarını ve Pekin yönetiminin oyunları boykot eden ülkelere karşı ek yaptırımlar uygulayacağını açıklamasını kabul edilmez olarak değerlendiren Morrison, bunun için hiçbir neden olmadığını söyledi.

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Muhalefet boykot kararına destek verdi

Avustralya’da ana muhalefette bulunan İşçi Partisi Sözcüsü ve Gölge Dışişleri Bakanı Senatör Penny Wong, hükümetin kararını desteklediklerini açıkladı.

Çin’deki insan hakları ihlallerine dikkat çeken Wong, "Uygurlara ve diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik olanlar da dahil olmak üzere Çin'de devam eden insan hakları ihlalleri ve tenisçi Peng Shuai'nin tedavisiyle ilgili sporcuların güvenliği konusunda derin endişelerimiz var" sözlerini kullandı.

Avustralya Olimpiyat Komitesi (AOC), diplomatik seçeneklerin hükümetin meselesi olduğunu ve siyaset ile sporun ayrılması gerektiğini söyleyerek sporcuların oyunlarda yarışabilmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

AOC Üst Yöneticisi Matt Carroll, "Spor, dünyayı bir araya getirmek, dünyanın dört bir yanından sporcuları bir araya getirmek için bir fırsat. Biz siyaset dünyasıyla ilgilenmiyoruz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıklamasının ardından, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD’nin boykot kararına karşı ülkesinin "kararlı karşı tedbirler alacağını" açıklamıştı.

Japonya "ulusal menfaatlerine" göre yetkili gönderecek

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Pekin Kış Olimpiyatlarına devlet yetkililerinin gönderilmesi kararında "ulusal menfaatlere" göre karar vereceklerini açıkladı.

Kişida, ülkesinin diplomasisine yönelik potansiyel etkilerinin göz önünde bulundurulacağına dikkat çekerek, "Ulusal çıkarlarımız açısından kendi kararımızı vereceğiz" dedi.