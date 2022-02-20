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Avustralya Sınırları Çift Doz Aşılı Ziyaretçilere Yarın Açılıyor

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kovid-19 vakalarının yayılmaya başlamasıyla vatandaşlar ve daimi oturma izni olanların dışındakilere Mart 2020’de kapattıkları ülke sınırlarının yarın yeniden açılacağını duyurdu.
Avustralya Sınırları Çift Doz Aşılı Ziyaretçilere Yarın Açılıyor

Melbourne Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Morrison, yaklaşık 700 gündür kapalı olan ülke sınırlarının, Kovid-19 aşının çift dozunu yaptıran ziyaretçilere yeniden açılacağını söyledi.

Pazartesi günü sınırların açılmasıyla uluslararası ziyaretçileri Avustralya'ya dönmeye çağıran Başbakan Morrison, dünyanın farklı ülkelerinden Avustralya'ya gelmek için yaklaşık 1,2 milyon kişinin vize aldığını söyledi.

Önümüzdeki 24 saat içinde Avustralya'ya 56 uçağın ineceğini ve bunun sonraki günlerde artacağını belirten Morrison, "Dünyanın dört bir yanındaki turistlere mesajım şudur. Çantalarınızı toplayın ve hayal edebileceğiniz harika deneyimlerden birini yaşayın. Ve paranızı yanınızda getirmeyi unutmayın çünkü harcayacak çok yer bulacaksınız.’’ ifadelerini kullandı.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da vaka sayıların yükselişe geçmesiyle alınan tedbirler kapsamında, ülke sınırları Avustralya vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındaki yabancı ülke vatandaşlarına 2020 Mart sonunda kapatılmıştı.

Zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı, olağanüstü hal ve tam kapanma gibi sıkı tedbirlerle mücadelenin yürütüldüğü ülkede, yurt dışındaki Avustralya vatandaşları ve daimi izni olanların geri dönüşüne de aylık kota sınırlaması getirilmişti.

Son 24 saatte 33 kişi daha Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Avustralya Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 33 kişinin daha Koivd-19’dan hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 4 bin 913’e yükseldi.

Halen 218 binden fazla aktif vakanın bulunduğu ülkede, hastanedeki 2 bin 734 Kovid-19’lu hastadan 267’si yoğun bakımda bulunuyor.

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