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Avustralya sınırları yıl sonuna kadar kapalı kalabilir

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Avustralya sınırları yıl sonuna kadar kapalı kalabilir
Avustralya sınırları yıl sonuna kadar kapalı kalabilir

Avustralya Turizm Bakanı Simon Birmingham, Ulusal Basın Kulübü’nde yaptığı konuşma, 20 Mart’tan itibaren 3 aylığına kapatılan ancak alınan yeni kararla 17 Eylül’e kadar kapalı kalacak olan sınırlara ilişkin açıklamada bulundu. 

Sınırların kapalı tutulmasının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı verilen mücadelenin başarıya ulaşmasındaki ana nedenlerden olduğunu ve sınırların yakın bir zamanda açılmayacağını dile getiren Birmingham, "Üzülerek söylüyorum, Avustralya'ya turistik amaçlı giriş ve çıkışların uzak göründüğü düşünüyorum." ifadesini kullandı. 

Birmingham, sözlerinin sınırların yıl sonuna kadar kapalı kalacağı anlamına mı geldiğinin sorulmasına "Bence bu daha olası görünüyor." karşılığını verdi.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 7,1'E YÜKSELDİ

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS), mayıs ayında 227 bin 700 kişinin işsiz kalmasıyla nisanda 6,4 seviyesinde hesaplanan işsizlik oranının yüzde 7,1'e yükseldiğini açıkladı.

Yeni verilerin 2001 yılından bu yanaki en yüksek işsizlik oranını gösterdiğini belirten ABS İşgücü İstatistik Başkanı Bjorn Jarvis, mart ayındaki 600 binden fazla işsize eklenen yaklaşık çeyrek milyon kişiyle toplam işsiz sayısının 850 bini bulduğunu söyledi.

QANTAS ULUSLARARASI UÇUŞLARI İPTAL ETTİ

Avustralya'nın ulusal hava yolu şirketi Qantas, sınırların açılmasının ertelenmesi üzerine planladığı uluslararası uçuşları ekim ayının sonuna kadar iptal etti.

Şirketten yapılan açıklamada, Qantas'ın Avustralya ile dünyanın diğer ülkeleri arasındaki sınırların açılması durumunda gelebilecek yoğun taleplere daha fazla seferle karşılık vermeye hazır olduğu belirtildi.

"FERT BAŞINA 4 METREKARE" KURALI

Avustralya'yı normale döndürmeye hazırlanan plan dahilinde temmuz ayında kapalı ve açık alanlarda 100 kişinin toplanmasına izin veren üçüncü aşamadaki kural kaldırılarak yerine daha fazla kişinin bir araya gelebileceği "fert başına 4 metrekare" kuralı uygulamaya girecek.

Federal Hükümetin hazırladığı ve uygulama tarihine eyalet hükümetlerinin karar vereceği plan kapsamında 40 bin veya daha az kapasiteli stadyumlardaki koltukların yüzde 25'inin seyircilerle dolmasına izin verilecek.

Yasak ve kısıtlamaların hafifletilmesine rağmen mümkün olduğunca evden çalışmanın tavsiye edildiği Avustralya’da yaklaşık 1 milyon 876 bin kişiye yapılan testler sonucunda 7 bin 390 kişinin Covid-19’a yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte yapılan testlerle 20 yeni vakanın tespit edildiği ülkede 102 kişi hayatını kaybetti.

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