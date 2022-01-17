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Avustralya ve Yeni Zelanda Tonga'ya uçak gönderdi

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Büyük Okyanus'taki deniz altı yanardağ patlamasından sonra ada ülkesi Tonga ile iletişim kesildi.
Avustralya ve Yeni Zelanda Tonga'ya uçak gönderdi

Büyük Okyanus'taki deniz altı yanardağ patlamasından sonra ada ülkesi Tonga ile iletişim kesildi. Ülkede sadece Avustralya ile uydu iletişimi sağlanabiliyor. Avustralya ve Yeni Zelanda, bölgedeki durumu değerlendirmek için keşif uçakları gönderdi.

Büyük Okyanus'taki ada ülkesi Tonga açıklarında deniz altı yanardağının patlamasının ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Patlama sebebiyle Tonga'daki internet ve telefon hatları zarar gördü.

Ülkede sadece Avustralya ile uydu iletişimi sağlanabiliyor. Tonga'dan henüz resmi can kaybı bildirilmedi. Avustralya ise Tonga'daki bir İngiliz kadının kayıp olduğunu açıkladı.

Hem Avustralya hem de Yeni Zelanda, bölgedeki durumu değerlendirmek için keşif uçakları gönderdi.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "bölgenin ve deniz seviyesine yakın olan adaların ilk etki değerlendirmesine yardımcı olmak" için bölgeye uçak gönderildiğini duyurdu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'da tsunaminin "önemli hasara" yol açtığını söyledi.

80 bin kişi olumsuz etkilenmiş olabilir

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonuna (IFRC) göre de afetten bölgedeki on binlerce insan etkilenebilir.

Fiji'deki IFRC yetkilisi Katie Greenwood, BBC'ye verdiği demeçte, acilen yardıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Tonga'da patlamadan veya patlamanın bir sonucu olarak tsunami dalgasından ve su baskınından etkilenen 80 bin kadar insan olabileceğinden şüpheleniyoruz."

On yıllardır bölgede meydana gelen en şiddetli patlama

Uydu görüntüleri, bazı uzak adaların tamamen denize battığını gösteriyor.

Uzmanlara göre, Tonga'daki yanardağ patlaması on yıllardır bölgede meydana gelen en şiddetli patlamalardan biri.

 

Yanardağ patladı: Pasifik'i tsunami uyarıları sardı

 

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, önceki gün sabah saatlerinde kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

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