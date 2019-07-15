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Avustralya’da, 10-14 yaşlarında dört çocuk ciple 900 kilometre yol kat etti

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Avustralya’da, yaşları 10 ila 14 arasında değişen, üçü erkek biri kız dört çocuk, anne-babalardan birinin cipini ‘çalarak’ 900 kilometre yol kat etti. Çocuklar yanlarına çok sayıda olta ve para aldı.
Avustralya’da, 10-14 yaşlarında dört çocuk ciple 900 kilometre yol kat etti

Queensland eyaletindeki Gracemere’de yaşayan dört çocuk, dün, ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde yakayı ele verdi. Polis, hepsi aynı aileden olmayan çocukların izine Grafton kasabasında ulaştı.

İhbar üzerine çocukları aramaya başlayan polisin aracı fark edince şüphelenip takibe başladığı ancak ‘sürücünün yaşının küçük olması’ nedeniyle onları riske atmamak için takibi bıraktığı belirtildi.

Takibi bıraktıktan bir süre sonra araç bir yolda park edilmiş ve kapıları kilitli halde bulundu. Polisler, aracın kapısını copla açarak çocukları dışarı çıkardı.

Polis müfettişi Darren Williams, “Gracemere’den Grafton’a yolculuk 10 saat sürer. Sanırım dönüşümlü olarak aracı kullanmışlar. Yaşı ehliyet almaya yetmeyen çocuklar için çok uzun bir yol” dedi.

Çocuklardan birinin evden ayrılmadan ailesine not bıraktığı, hepsi hakkında suçlama yapılacağı belirtildi. Ancak, aileleri polis merkezine çağrılan çocukların hangi suçlamalarla karşı karşıya olduğuna ilişkin ayrıntı verilmedi.

Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde ehliyet almak için 17 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

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