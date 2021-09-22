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Avustralya’da 5.9 büyüklüğünde deprem

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Avustralya Jeoloji Bilimleri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Victoria eyaletinde yerel saatle 09.15'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Avustralya’da 5.9 büyüklüğünde deprem

Avustralya Jeoloji Bilimleri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Victoria eyaletinde yerel saatle 09.15'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin merkez üssünün Melbourne kentinin 190 kilometre kuzeydoğusundaki Mansfield kasabası olduğu kaydedildi. Yaklaşık 20 saniye süren depremin Melbourne şehir merkezinde hissedildiği belirtildi. Bazı ev ve iş yerlerinde hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı.

Şehrin güneyinde yer alan Chapel Caddesi'nde bir binanın dış cephesinin yıkıldığı görüldü.
Şiddetli sarsıntının Avustralya Başkent Bölgesi, Güney Avustralya ve Yeni Güney Galler eyaletinde de hissedildiği öğrenildi

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