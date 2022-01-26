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Avustralya'da Aborjinlerin hakları için gösteri

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Avustralya'da bir grup gösterici Aborijinlerin hakları için yürüdü.
Avustralya'da Aborjinlerin hakları için gösteri

Avustralya'da bir grup gösterici Aborijinlerin hakları için yürüdü.

Avustralya'nın Sydney kentinde toplanan bir grup protestocu, Aborijinlerin hakları için yürüyüş gerçekleştirdi.

Şehir meydanında toplanan ve Aborijin bayrakları taşıyan göstericiler, sloganlar atıp şarkılar söyledi.

Avustralya İstatistik Bürosunun verilerine göre, ülkede yaklaşık 717 bin Aborjin bulunuyor.

Ülkedeki Aborjinlerin yüzde 68'inden fazlası Yeni Güney Galler, Queensland ve Victoria eyaletlerinde yaşıyor, Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi’nde nüfusun yüzde 22'si Aborjinlerden oluşuyor.

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