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Avustralya'da alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor: 'En büyük tahliye' operasyonu için geri sayım başladı

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Orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya’da alevlerin sahil bölgesindeki yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine binlerce turiste bölgeden ayrılmaları için 48 saatten az bir süre tanındı.
Avustralya'da alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor: 'En büyük tahliye' operasyonu için geri sayım başladı

Tarihin en sıcak yazını yaşayan ülkede yaklaşan yeni sıcak hava dalgasının yangınları körüklemesinden endişe ediliyor.

Avustralya’da aylardır devam eden yangınlardan en çok etkilenen eyaletlerden biri olan Yeni Güney Galler’de itfaiye departmanı, alevlerin tehdit ettiği popüler tatil bölgesi Bateman's Bay’de yaklaşık 200 kilometrelik bir alanı ‘turistlerin ayrılması gereken bölge’ olarak ilan etti. Victoria eyaletinde de daha fazla can kaybı yaşanmaması adına ‘tahliye’ çağrısı yapıldı.

Yeni bir sıcak hava dalgasının yaklaştığını duyuran yetkililer, turistlere ve yerel halka cumartesi gününe kadar bu bölgelerden ayrılması uyarısında bulundu. Yetkililer, yangın nedeniyle kapanan bazı yollarda güvenliğin sağlandığını ve tahliye için açıldığını duyurdu.

‘Şimdiye kadar yaşanan en büyük tahliye’

Eyaletin Ulaşım Bakanı Andrew Constance, bunun bugüne kadar yaşanan ‘en büyük tahliye’ olacağını belirtirken, haber ajansları Sydney’e giden anayollar üzerinde araç kuyrukları oluştuğunu aktardı.

40 derecenin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklarla birlikte kuvvetli rüzgârların etkisiyle alevlerin yayılmasından endişe ediliyor.

 

Yeni Güney Galler'deki Batemans Bay kasabasında bulununlar, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine bölgeyi tahliye etmeye başladı. Uzun araç kuyrukları oluştu.

İtfaiye: Alevleri kontrol bile edemiyoruz

Yeni Güney Galler İtfaiyesi Müdür Yardımcısı Rob Rogers, alevleri söndürmek bir yana kontrol altına almayı bile başaramadıklarını belirterek, “Çok fazla alev var, bunları kontrol altına alacak kapasitemiz yok. Sadece insanların alevlerin önünde olmadığından emin olmaya ihtiyacımız var” dedi.

Yangından etkilenen bu bölgelere iki gündür elektrik verilemiyordu, iletişim de kurulamıyordu.

Avustralya’nın özellikle güney doğusunu tehdit eden yangınlarda en az 18 kişi yaşamını yitirirken, yerleşim yerlerini tehdit eden alevlerden kaçan binlerce insan deniz kenarına sığınmıştı. Tahliye için askeri gemi ve uçaklar seferber edilmişti.

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