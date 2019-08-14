Avustralya'da 'Allahu ekber' diye bağırıp bir kadını öldüren erkeğin Kıbrıslı Türk olduğu ortaya çıktı

Avustralya'da "Allahu ekber" diye bağırarak bir kadını bıçaklayarak öldüren erkeğin Mert Ney isimli Kıbrıslı bir Türk olduğu ortaya çıktı.



Sidney Emniyet Müdürlüğü, 21 yaşındaki Mert Ney’in Kıbrıs Türk’ü bir ailenin ortanca çocuğu olduğu ve psikolojik rahatsızlığının bulunduğu yönünde açıklama yaptı.



Ney’in, Michaela Dunn’ı öldürdükten kısa bir süre sonra kent merkezine geldiği belirtiliyor.



Olay anına ait videoda, 21 yaşındaki gencin "Allahu Ekber" diye bağırdığı duyuluyor.