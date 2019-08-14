  • BIST 99.405
  • Altın 269,817
  • Dolar 5,4820
  • Euro 6,1365
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Avustralya'da 'Allahu ekber' diye bağırıp bir kadını öldüren erkeğin Kıbrıslı Türk olduğu ortaya çıktı

» »
Avustralya'da bir kadını öldüren 21 yaşındaki saldırganın Mert Ney isimli Kıbrıslı Türk olduğu açıklandı.
Avustralya'da 'Allahu ekber' diye bağırıp bir kadını öldüren erkeğin Kıbrıslı Türk olduğu ortaya çıktı

Avustralya'da "Allahu ekber" diye bağırarak bir kadını bıçaklayarak öldüren erkeğin Mert Ney isimli Kıbrıslı bir Türk olduğu ortaya çıktı.

Sidney Emniyet Müdürlüğü, 21 yaşındaki Mert Ney’in Kıbrıs Türk’ü bir ailenin ortanca çocuğu olduğu ve psikolojik rahatsızlığının bulunduğu yönünde açıklama yaptı.

Ney’in, Michaela Dunn’ı öldürdükten kısa bir süre sonra kent merkezine geldiği belirtiliyor.

Olay anına ait videoda, 21 yaşındaki gencin "Allahu Ekber" diye bağırdığı duyuluyor.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sri Lanka'da Müslümanlara karşı eylemlerde ilk can kaybı14 Mayıs 2019 Salı 21:03
  • Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, 11 yaşındaki çocuğun 2.5 dolarlık ejderha 'rüşvetini' reddetti14 Mayıs 2019 Salı 11:20
  • Vegan beslenen 19 aylık bebek 5 kilo, dişleri yok, yürüyemiyor!11 Mayıs 2019 Cumartesi 15:01
  • Avustralyalı pilot 40 dakika boyunca baygın halde uçtu11 Mayıs 2019 Cumartesi 14:32
  • Matbaa hatası: Muhafazakâr gazetede rakibinin 'muhalif' haberleri basıldı25 Nisan 2019 Perşembe 13:41
  • Yeni Zelanda'da cami saldırılarını kraliyet komisyonu soruşturacak25 Mart 2019 Pazartesi 11:38
  • Dünyanın merak ettiği polis ilk kez konuştu24 Mart 2019 Pazar 14:25
  • Özersay, Yeni Zelanda’lı mevkidaşı Peters ile görüştü22 Mart 2019 Cuma 23:28
  • Yeni Zelanda'da cami katliamı sonrası ilk cuma: Ezan ulusal televizyonlarda canlı yayınlandı22 Mart 2019 Cuma 10:44
  • Saldırıdan altı gün sonra Yeni Zelanda'da silah yasası değişikliği21 Mart 2019 Perşembe 23:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti