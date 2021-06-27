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Avustralya’da Bir Eyalette Delta Varyantı Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak

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Yeni tip koronavirüsün ilk kez Hindistan’da görülen Delta varyantının, Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde çok sayıda kişiye buluşması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Avustralya’da Bir Eyalette Delta Varyantı Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak

Yeni tip koronavirüsün ilk kez Hindistan’da görülen Delta varyantının, Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde çok sayıda kişiye buluşması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABC News’e göre, Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Delta varyantının eyalette artması nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini açıkladı.

Berejiklian, ilerleyen günlerde daha fazla vaka görülebileceği uyarısında bulundu.

Yeni tedbirler kapsamında eyaletin Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast ve Wollongong bölgelerinde bugün 18.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Temmuz Cuma günü 23.59’a kadar sürmesi bekleniyor.

Bu tarihler arasında gıda ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanması dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Evden çalışma uygulamasına dahil olmayan kişiler, kısıtlamadan muaf tutulacak.

26 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde düğün organizasyonları da yasaklanırken cenaze törenlerine katılım sosyal mesafe tedbirlerine uyulmak şartıyla en fazla 100 kişi ile sınırlı tutulacak.

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