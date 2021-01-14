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Avustralya'da bir güvercin, karantina koşullarını ihlal ettiği için itlaf edilecek

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ABD'den uçup Pasifik Okyanusu'nu geçerek Avustralya'ya ulaşan güvercin itlaf edilecek
Avustralya'da bir güvercin, karantina koşullarını ihlal ettiği için itlaf edilecek

BBC'nin haberine göre güvercinin ekim ayında bir yarış sırasında Oregon'dan uçtuğu ve iki aya yakın bir zaman sonra Melbourne'e ulaştığı bildirildi.

 

Avustralyalı yetkililer, 'Joe' adlı güvercinin, ülkedeki kuş türleri ve kümes hayvanları sektörü açısından "doğrudan biyogüvenlik riski" teşkil ettiğini belirterek, güvercinin yakalanıp ötanazi yapılacağını kaydetti.

Melbourne'de yaşayan Kevin Celli-Bird, güvercini 26 Aralık tarihinde bahçesinde bulduğunu söyledi.

AP haber ajansına konuşan Celli-Bird, güvercin için "Bir deri bir kemik kalmıştı; bisküvi ezerek yemesi için bıraktım" dedi.

ALABAMA'DA YAŞAYAN BİR KİŞİYE KAYITLI

Celli-Bird, internette yaptığı araştırma sonucu kuşun Alabama'da yaşayan bir kişi üzerine kayıtlı olduğunu ve en son Oregon'daki güvercin yarışında görüldüğünü tespit ettiğini söyledi.

Ancak, güvercinin Avustralya basınında yer almasının ardından, yetkililer enfeksiyon riski nedeniyle Celli-Bird ile temasa geçti.

Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı, güvercinin henüz yakalanmadığını, yakalandığında ise ülkedeki kuşlar açısından enfeksiyon tehlikesi nedeniyle itlaf edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan bir sözcü, "Kaynağı ne olursa olsun, sağlık durumu ve test gereklerini yerine getirmeyen her tür evcil kuşun Avustralya'da kalmasına izin verilmiyor. Biyogüvenlik riskini ortadan kaldırmanın tek yolu kuşun itlafıdır" dedi.

KARGO GEMİSİNE KONMUŞ OLABİLİR

Güvercinin ABD'nin batı yakasından Avustralya'nın güneyine 8000 mil mesafe uçuşu nasıl gerçekleştirdiği bilinmiyor; yetkililer, kuşun bir kargo gemisine konmuş olabileceğine inanıyor.

Avustralya'ya yasal yollardan güvercin getirmek mümkün; ancak resmi işlemlerin zorluğu ve işlemlerin on binlerce dolara mal olabileceği biliniyor. Ülkeye 10 yılı aşkın süredir yasal yollardan güvercin girişi olmadığı belirtiliyor.

Avustralya'nın katı evcil hayvan ithali kurallarına daha önce de ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard de takılmıştı. Çift, 2015'te köpeklerini özel uçaklarıyla ülkeye soktuktan sonra, durumu yetkililere bildirmedikleri için bir video yayımlayarak özür dilemişti.

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