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Avustralya'da bozulan biralar yenilenebilir enerjiye dönüştürülüyor

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Avustralya'da bozulan biralar yenilenebilir enerjiye dönüştürülüyor
Avustralya'da bozulan biralar yenilenebilir enerjiye dönüştürülüyor

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Avustralya’da da Covid-19 pandemisi, gece kulübü ve barların kısıtlamalar kapsamında kapatılmasına neden oldu. Avustralya, kapatılan barlarda uzun süre bekleyerek bayatlayan biraları imha etmek yerine enerjiye dönüştürerek değerlendirmeye karar verdi.

Biradan enerji üretim işlemiyse sanıldığı kadar karmaşık değil: Bira büyük çürütücü tanklarda yüksek sıcaklıkta, biyogaz salımı sağlayan doğal bakteriyel işlemden geçerek biyolojik olarak ayrışır. Bu biyogaz da elektrik üretir.

200 HANEYE ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

Bayat biralar, devlete bağlı SA Water’ın Glenelg Atık Su İşleme Tesisi’nde arıtma çamuru gibi diğer atıklarla birleştiriliyor ve bu karışım tüm tesise güç sağlamak için kullanılan güçlü bir biyogaz üretiyor. Bu atık su tesisi, her hafta yaklaşık 150 bin litre son tüketim tarihi geçmiş birayı dönüştürüyor. Bu miktar yaklaşık bin 200 haneye yetecek kadar enerji üretebiliyor.

SA Water’da üst düzey bir yönetici olan Lisa Hannant, birayı “sıvı altın” olarak niteleyerek biradan atık su tesisinde rekor seviyede enerji üretildiğini doğruluyor.

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