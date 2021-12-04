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Avustralya’da Corona Virüsü Protestoları

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Avustralya'nın Victoria eyaletinde yürürlüğe giren corona virüsü tedbirleri ülke genelinde halkı sokağa döktü. Maskesiz binlerce kişi aşı karşıtı sloganları attı, dövizler taşıdı.
Avustralya’da Corona Virüsü Protestoları

Avustralya’nın Melbourne kentinde toplanan binlerce kişi, hükümetin yeni tip corona virüsü salgını yönetimine karşı yürüyüş yaptı. Protestocular, corona virüsü kısıtlamaları ve zorunlu aşı uygulamasının kaldırılmasını talep ediyor. Protestocular arasında Türk bayrağı taşıyan aşı karşıtlarının da olduğu görüldü.

Avustralya hükümeti artan vakalara karşı harekete geçti. Victoria eyaletinde yeni corona virüsü önlemlerini içeren yasa tasarısı onaylandı. Olağanüstü hal yetkilerinin yerini alan yasalar, dört çapraz oylamanın desteğiyle 18’e karşı 20 oyla kabul edildi.

Victoria hükümetinin yeni pandemi yasalarını geçirmesinden bu yana başta Melbourne olmak üzere binlerce kişi sokaklara döküldü. Çoğunluğu maskesiz olan kalabalıklar, “Dan Andrews’u kov” ve “özgürlük” diye bağırdı, yeni uygulamalara karşı dövizler taşıdı.

Victoria sağlık bakanı Martin Foley, başbakana ve sağlık bakanına halk sağlığı emirleri üzerinde daha fazla yetki veren pandemi yasaları tarafından körüklenen protestoların barışçıl ve “güncel gerçeklere dayalı” olması gerektiğini söyledi.

Victoria’da Cumartesi günü corona virüse bağlı dokuz ölüm bildirilirken, 1.365 yeni vaka kaydedildi. Yoğun bakımda 44 hastanın olduğu bilgisi aktarıldı.

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