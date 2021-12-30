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Avustralya’da göstericiler eski meclis binasını ateşe verdi

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Avustralya'da yerli Aborjin halkının egemenliği için düzenlenen bir gösteride ülkenin eski meclis binasında yangın çıktı
Avustralya’da göstericiler eski meclis binasını ateşe verdi

Avustralya'da yerli Aborjin halkının egemenliği için düzenlenen bir gösteride ülkenin eski meclis binasında yangın çıktı.

Başkent Canberra'daki binanın dış kapılarını ateşe veren bazı göstericiler, ön kapılarda çıkan yangını alkışlar eşliğinde kutladı.

Yangın ekiplerin çabasıyla çok büyümeden söndürüldü. Artık müze olarak kullanılan bina hızla tahliye edilirken olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Şiddetli protestoların nadiren yaşandığı Avustralya'da pandemi sürecinde gösteri ve şiddet olaylarında artış yaşanıyor.

Hükümet yetkilileri olayı kınarken bazı yetkililer de yangını “demokrasiye saldırı” diye niteledi. Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, “Binayı ateşe vermek yasal bir protesto değil ciddi bir suç” dedi.

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