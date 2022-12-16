  • BIST 5.195,27
  • Altın 1064.525
  • Dolar 18.6479
  • Euro 19.8343
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Avustralya’da Halüsinasyon Gördüren Zehirli Ispanak Alarmı

» »
Avustralya’da Halüsinasyon Gördüren Zehirli Ispanak Alarmı
Avustralya’da Halüsinasyon Gördüren Zehirli Ispanak Alarmı

Şu ana kadar dokuz kişi, süpermarketten satın aldıkları bu ıspanak nedeniyle tıbbi yardım almak zorunda kaldı.


Yetkililer zehirli ıspanağın delirium (bilincin ve algının kısa süreli kaybolması), kalp atışında hızlanma ve buğulu görme gibi etkileri de olduğunu belirtti.


New South Wales eyaletinden Dr Darren Roberts, “Şu ana kadar hayatını kaybeden olmadı, bu çok iyi bir haber ama insanlar gerçekten çok hasta. Halüsinasyonlar, orada olmayan şeyler görüyorlar” dedi.,


Ispanaktan zehirlenenlerin hepsi Sydney kentinden.


Söz konusu ıspanağın Riviera Farms mahsülü olduğu açıklandı. Çiftlik, ıspanağın bir “ot”la karışması sonucu zehirli hale gelmiş olduğunu düşündüklerini belirtti.


New South Wales eyaleti sağlık yetkilileri, ıspanak yedikten sonra “olağandışı” etkiler hissedenlerin “acilen hastanelere başvurmasını” tavsiye etti ve bu markanın son kullanma tarihi 16 Aralık olan ıspanaklarının tüketilmemesi uyarısı yaptı. Marketlere de bu ıspanakların raflardan kaldırılması emri verildi.


Riviera Farms, “zehirli ot karışması” olayından başka bir ürünlerinin etkilenmemiş olduğunu düşündüklerini açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avustralya, çocuk ölümlerinin olduğu Endonezya'ya panzehir gönderdi24 Ekim 2022 Pazartesi 18:47
  • Avustralya'da Etkili Olan Şiddetli Yağış Nedeniyle 1 Kişi Hayatını Kaybetti14 Ekim 2022 Cuma 21:53
  • Truss: Önceki hükümet tarafından planlanan kurumlar vergisindeki artışın kalmasına karar verdim14 Ekim 2022 Cuma 20:07
  • Altı aylık erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi01 Ekim 2022 Cumartesi 22:49
  • Avustralya polisi, 10 milyon kişinin verilerini çalan hackerların izini arıyor30 Eylül 2022 Cuma 10:40
  • Avustralyalı senatör Meghan Markle’ı hedef aldı: “Korkunç bir insan”20 Eylül 2022 Salı 21:35
  • A﻿vustralya'da bir adam kangurusu tarafından öldürüldü13 Eylül 2022 Salı 12:01
  • Açık artırmada satılan bavullardan insan kalıntıları çıktı17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:58
  • Türkiye, ‘Avustralya’nın en çok aranan ismi’ni iade etti03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:45
  • Avustralya’da yerli senatörün yemini şoke etti: Sömürgeci Kraliçe Elizabeth01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti