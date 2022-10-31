  • BIST 3.978,96
  • Altın 978.869
  • Dolar 18.609
  • Euro 18.3955
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Avustralya’da İngiliz monarşisine karşı cumhuriyet hamlesi

» »
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından monarşi tartışmalarının alevlendiği Avustralya'da, cumhuriyet olmak için 2023'te istişare toplantıları düzenlenecek.
Avustralya’da İngiliz monarşisine karşı cumhuriyet hamlesi

Avustralya, İngiliz monarşisinden ayrılıp cumhuriyet olmak için 2023’te istişare toplantıları düzenleyecek.

9News sitesinin haberine göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından Avustralya’da cumhuriyet tartışmaları yeniden gündeme geldi. Federal hükümet, 2023’ün ilk aylarında Avustralya’nın monarşiyle bağlarını kesip kesmemesi konusunda halkın görüşlerini öğrenmek için istişare toplantıları yapacak.

9News Politika Haberleri Editörü Charles Croucher, Avustralya Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Thistlethwaite’ın halkın görüşlerini öğrenmek için “dinleme turuna” çıkacağı yorumunu yaptı.
Uzmanlar, anayasanın değişmesi için halkın çoğunluğunun “evet” oyu vermesi ve 6 eyaletin 4’ünden “evet” kararı çıkması gerektiğini söylüyor.

Avustralya’nın cumhuriyetçi hareketi 1999 referandum yenilgisinden sonra gücünü kaybetmişti ancak Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü, bazı muhaliflerin monarşiyi terk etme çağrılarına yol açtı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 12 Eylül’de yaptığı açıklamada, yeniden seçilirse İngiltere’den ayrılmak için bir referandum düzenleyebileceğini belirtmişti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avustralya polisi, 10 milyon kişinin verilerini çalan hackerların izini arıyor30 Eylül 2022 Cuma 10:40
  • Avustralyalı senatör Meghan Markle’ı hedef aldı: “Korkunç bir insan”20 Eylül 2022 Salı 21:35
  • A﻿vustralya'da bir adam kangurusu tarafından öldürüldü13 Eylül 2022 Salı 12:01
  • Açık artırmada satılan bavullardan insan kalıntıları çıktı17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:58
  • Türkiye, ‘Avustralya’nın en çok aranan ismi’ni iade etti03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:45
  • Avustralya’da yerli senatörün yemini şoke etti: Sömürgeci Kraliçe Elizabeth01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:39
  • Avustralya’da sel nedeniyle 85 bin kişiye tahliye emri06 Temmuz 2022 Çarşamba 18:04
  • Ukrayna’dan Rusya vatandaşlarına vize kararı17 Haziran 2022 Cuma 20:46
  • Avustralya'da gaz arzında sorun büyüyor02 Haziran 2022 Perşembe 10:34
  • Rekor seviyedeki enflasyonla boğuşan Yeni Zelanda'da gençler ülkeyi terk ediyor19 Mayıs 2022 Perşembe 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti