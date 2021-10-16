Avustralya’da köpek balığı saldırısı: Bir yaralı

Avustralya'da Merkez Queensland Kurtarma Servisinden (CQRS) yapılan açıklamaya göre, Whitsundays bölgesindeki Hook Adası’na ait bir koyda yüzdükten sonra tekneye çıkmaya çalışan 34 yaşındaki ismi açıklanmayan bir erkek, köpek balığı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucunda sol bacağında ciddi yırtılmalarla tekneye çıkmaya başaran kişi, önce tekneyle Hamilton Adası'na, ardından da ambulans helikopterle Mackay Base Hastanesine nakledildi.

Olay köpek balıklarının yiyecek arama çıktığı saatlerde yaşandı

Stabil durumda hastanede tedavi altına alınan yaralının şanslı olduğunu belirten CQRS’den Peter Gleeson, "Her türlü köpek balığı ısırığını çok ciddiye alıyoruz; sonuçlar oldukça ciddi olabilir. Fakat bu şartlarda, yaralı gerçekten çok şanslı görünüyor, çok daha kötü olabilirdi.’’ ifadelerini kullandı.

Olayın köpek balıklarının yiyecek aramaya çıktığı akşam saatlerinde gerçekleştiğini belirten Gleeson, o bölgede gün batımına yakın zamanlarda yüzmenin tehlikeli olacağını söyledi.