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Avustralya'da Koronavirüs aşısı insanlarda denenmeye başladı

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Avustralya'da Koronavirüs aşısı insanlarda denenmeye başladı
Avustralya'da Koronavirüs aşısı insanlarda denenmeye başladı

Avustralya'da yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen bir aşının insanlar üzerindeki deney süreci başladı.

Merkezi ABD'de bulunan biyoteknoloji şirketi Novavax'ın Araştırma Müdürü Dr. Gregory Glenn, video konferans yoluyla düzenlediği toplantıda, aşı denemesinin ilk aşamasının Avustralya'da birkaç gönüllüyle başlandığını açıkladı.

İlk aşama kapsamında, ‘NVX-CoV2373’ adı verilen aşının toplamda 131 gönüllüye yapılacağını söyleyen Glenn, bu aşamada aşının güvenliğinin test edileceğini ve etkilerinin gözlemleneceğini ifade etti.

Glenn, Novavax'ın bu yıl en az 100 milyon, 2021'de de 1.5 milyar doz üretebileceğini belirtti.

Novavax'tan yapılan açıklamada da Avustralya'nın Melbourne ve Brisbane kentlerinde yapılan aşı denemelerinden temmuzda sonuç alınmasının beklendiği kaydedildi.

İkinci aşamanın farklı ülkelerde binlerce katılımcıyla temmuzdan sonra yapılması bekleniyor.

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